Kıbrıs gazisi emekli astsubay askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak, doğduğu Korkuteli ilçesindeki Bozova mahallesinde askeri törenle toprağa verildi. Törene kaymakam, başsavcı ve ilçe protokolü katıldı.

Antalya'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak, doğduğu Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde düzenlenen askeri tören ardından Bozova aile Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak için Bozova mahallesinde Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Refik Şarlak için askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Gazi Şarlak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bozova aile Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Defin sonrası Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Şarlak'ın naaşı üzerindeki Türk bayrağı eşi Havva Şarlak'a teslim etti.

Törene, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Başsavcı Ozan Kapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, ilçe protokolü, Refik Şarlak'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze töreni sonrası Şarlak ailesi taziyeleri kabul etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
