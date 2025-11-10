Haberler

Kıbrıs Gazisi Atatürk Anma Töreninde Fenalaştı

Güncelleme:
Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen Atatürk anma töreninde Kıbrıs Gazisi Bayram Çınar, saygı duruşu sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Çınar'a ilk müdahaleyi başhekim yaptı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreni esnasında fenalaşan Kıbrıs Gazisi hastaneye kaldırıldı. Sirenlerin çalınıp saygı duruşunda bulunulduğu anlarda tören alanında yaşanan gazi Bayram Çınar'a müdahale anındaki görevlilerin telaşı kameralara yansıdı.

Çelenklerin koyulmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunulduğu anlarda törene katılan Kıbrıs Gazisi Bayram Çınar rahatsızlanarak aniden fenalaştı. Hemen yanında bulunan Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ve yanı başında yer alanlar yere yığılmasına engel olarak Bayram Çınar'a ilk müdahalede bulundu ardından tören alanında bekleyen ambulansa alınmasını sağladı. Bu anlarda görevlilerin gazi Çınar'ı ambulansa götürmek üzere yaşadığı telaş ve koşuşturma anları kameralara yansıdı.

Sağlık ekiplerince Hüyük Devlet Hastanesine götürülen Kıbrıs Gazisi Bayram Çınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ve protokol üyeleri de törenin ardından hastaneye giderek Çınar'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alırken, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Çınar'ın hastanede bir süre müşahede altında bulundurulacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
