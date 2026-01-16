Suriye'de Yaşanan Olaylar Kars'ta Protesto Edildi

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği, TTB, SES ve EMEP'ten Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı. Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır. Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır" dedi.

Kars Emek ve Demokrasi Platformu ile Kars Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'de Lazkiye, Süveyda ve Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de yaşanılanları protesto etti. KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği, TTB, SES ve EMEP'liler, Kars Vali Rahmi Doğan Parkı'ndan bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. KESK Kars Şubeler Platformu Yürütme Kurulu adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, şunları ifade etti:

"ABD'nin başını çektiği emperyalist güçlerin uluslararası hukuk normlarını, asgari siyasi ve insani kuralları ayaklar altına aldığı, emperyalist barbarlığın yeniden hortlatıldığı, yeni savaşların kapıda olduğu günümüz konjonktüründe her gün yeni bir katliama, saldırıya tanıklık ediyoruz. Dün Lazkiye, Süveyda, Bugün Şeyh Maksut, Eşrefiye! Suriye'de emperyalist güçlerin, yayılmacı politika heveslilerinin maşalığını yapan, vekalet savaşı yürüten, bugün devlet gücü haline getirilmeye çalışılan, onlarca ülkeden toplanmış kişiden oluşan HTŞ ve bağlı çeteler Alevi ve Dürzilere yönelik katliamlardan sonra bu kez de Kürtlerin yoğun yaşadığı Halep'teki mahallelere yönelik katliam girişimine başlamıştır.

ABD himayesinde, Fransa garantörlüğünde ve diğer emperyalist güçlerin desteğiyle Paris'te yapılan toplantıda Gazze'de soykırım yapan İsrail ile anlaşma yapan, Suriye topraklarını ve kaynaklarını paylaşıma açan, her türlü iş birliğine imza atan Suriye merkezi hükümet güçlerinin aynı gün Halep'te sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmesiyle gerçek karakterini bir kez daha ele vermiştir. Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır. Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır. Saldırılar derhal durdurulmalı, mahalleler üzerindeki abluka sona erdirilmeli, yerinden edilenlerin geri dönüşü sağlanmalıdır. KESK olarak, eşitliği, barışı ve cihadist çetelere karşı laiklik için mücadele çağrımızı yineliyor, başta TBMM olmak üzere, emek örgütlerini, siyasi partileri ve demokratik güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz."