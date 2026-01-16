Haberler

Suriye'de Yaşanan Olaylar Kars'ta Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları, Suriye'de yaşanan katliamlara karşı ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada emperyalist güçlerin politikaları kınanarak, saldırıların durdurulması ve barış çağrısı yapıldı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği, TTB, SES ve EMEP'ten Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı. Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır. Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır" dedi.

Kars Emek ve Demokrasi Platformu ile Kars Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'de Lazkiye, Süveyda ve Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de yaşanılanları protesto etti.  KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği, TTB, SES ve EMEP'liler, Kars Vali Rahmi Doğan Parkı'ndan bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. KESK Kars Şubeler Platformu Yürütme Kurulu adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, şunları ifade etti:

"ABD'nin başını çektiği emperyalist güçlerin uluslararası hukuk normlarını, asgari siyasi ve insani kuralları ayaklar altına aldığı, emperyalist barbarlığın yeniden hortlatıldığı, yeni savaşların kapıda olduğu günümüz konjonktüründe her gün yeni bir katliama, saldırıya tanıklık ediyoruz. Dün Lazkiye, Süveyda, Bugün Şeyh Maksut, Eşrefiye! Suriye'de emperyalist güçlerin, yayılmacı politika heveslilerinin maşalığını yapan, vekalet savaşı yürüten, bugün devlet gücü haline getirilmeye çalışılan, onlarca ülkeden toplanmış kişiden oluşan HTŞ ve bağlı çeteler Alevi ve Dürzilere yönelik katliamlardan sonra bu kez de Kürtlerin yoğun yaşadığı Halep'teki mahallelere yönelik katliam girişimine başlamıştır.

ABD himayesinde, Fransa garantörlüğünde ve diğer emperyalist güçlerin desteğiyle Paris'te yapılan toplantıda Gazze'de soykırım yapan İsrail ile anlaşma yapan, Suriye topraklarını ve kaynaklarını paylaşıma açan, her türlü iş birliğine imza atan Suriye merkezi hükümet güçlerinin aynı gün Halep'te sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmesiyle gerçek karakterini bir kez daha ele vermiştir. Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır. Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır. Saldırılar derhal durdurulmalı, mahalleler üzerindeki abluka sona erdirilmeli, yerinden edilenlerin geri dönüşü sağlanmalıdır. KESK olarak, eşitliği, barışı ve cihadist çetelere karşı laiklik için mücadele çağrımızı yineliyor, başta TBMM olmak üzere, emek örgütlerini, siyasi partileri ve demokratik güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı