Keşap'ta sel felaketinde kaybolan genç bulundu

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun'un Keşap ilçesinde, 13 Ağustos gecesi taşan Karabulduk Deresi'ne sürüklenen otomobilde kaybolan iki kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Keşap'tan Karabulduk beldesine seyir halindeyken Karadere Köyü mevkisinde sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmuş, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kaybolmuştu.

Yaklaşık 170 personel ve iş makinelerinin katılımıyla, olay yerinden denize kadar uzanan 9 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmaların beşinci gününde K9 arama köpekleri araç enkazının yakınındaki bir noktaya tepki verdi. Bölgede yapılan aramada Hakkıoğlu'nun cansız bedeni balçık altında bulundu.

Ekiplerin Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA