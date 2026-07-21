Babası olmadığı çocuğun masrafını ödemek zorunda kaldı

Pendik'te yaşayan Muhammet Emin Turan, yaklaşık 7 yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından hukuki bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı. Eski eşinin evlilik birliği devam ederken başkasından dünyaya getirdiği çocuğun kendisinden olmadığını DNA testiyle kanıtlayan Turan; 45 bin TL'lik kayyum ve mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalınca yetkililere seslenerek yardım talebinde bulundu.

İstanbul Pendik'te ikamet eden Muhammet Emin Turan, 2013 yılında Aysel K. ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten bugün 11 ve 12 yaşlarında olan iki kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Aysel K.'nın evden ayrılması üzerine Muhammet Emin Turan, 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açtı. Çiftin boşanma süreci ise 2023 yılında kesinleşti. Ancak Turan, dava devam ettiği esnada 2022 yılında nüfusuna bir çocuk daha kaydedildiğini fark etti. Aysel K.'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen çocuk, mevzuat gereği evlilik birliği içerisinde doğduğu için otomatik olarak Turan'ın nüfusuna tescil edildi. Yaşanan gelişme üzerine Turan, soybağının reddi davası açtı. Verilen kan ve DNA örnekleri neticesinde Adli Tıp Kurumu raporu düzenlendi ve çocuğun biyolojik babasının Turan olmadığı tespit edildi.

Yargılama sürecinde, evlilik birliği devam ederken doğan çocuğun haklarını korumak adına mahkemece çocuğa bir kayyum atandı. Soybağının reddi davasını kazanan ve çocuğun kendisinden olmadığını hukuken tescillettiren Turan, davanın sonunda yeni bir süreçle karşılaştı. Mahkeme; 45 bin TL'lik vekalet ücreti ile Adli Tıp Kurumu masraflarının davalı taraflardan tahsil edilerek kayyuma ödenmesine karar verdi. Biyolojik babası olmadığı çocuğun yargılama masrafları kendisine çıkarılan Turan, duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

"Mağdur olan ben olmama rağmen dava ücretleri ve adli tıp giderleri benden tahsil edilmeye çalışılıyor"

Mağdur olmasına rağmen kendisine borç çıkarılan Turan, başına gelen olayı şu sözlerle aktardı:

"2019 yılında benim bir boşanma davam vardı eski eşimle. Boşanma davamız devam ederken eski eşim başka bir biriyle evlilik dışı ilişki yaşıyor. ve evlilik dışı ilişkiden bir çocuk dünyaya geliyor ve benim nüfusuma geçiriliyor. Düzce 2. Aile Mahkemesi'nde soybağının reddi davası açılıyor. Babalık soybağının reddi davasından dolayı bana da tebligat geldi. Ben de bu tebligata istinaden avukatla görüştüm. Bana kan vermemi ve bu kanı verirsem de bu soybağının reddi olacağını, yani davanın düşeceğini söylediler. Ben de verdim. Ondan sonra da davalı taraf olduğum için bana borç çıkarılmış. 45 bin TL vekalet ve kayyum ücretinin davalı taraflardan alınmasına karar verilmiş. Burada mağdur olan benim, çocuk benim değil. Benim haberim olmadan çocuk benim nüfusuma geçirilmiş. ve burada mağdur olan ben olmama rağmen bu dava ücretleri ve adli tıp giderleri benden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ben bu haksızlığın ve bu yapılan yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum. Bugün benim gibi Türkiye'de bir çok insan böyle mağdur. Benim bu olayda hiçbir suçum yok. Suçlu olanlar burada bu benim nüfusuma geçiren kişiler olmalarına rağmen, eski eşim ve bu çocuğun biyolojik babası olmasına rağmen mahkemede kendini gizleyerek kayyum atamışlar. Kayyumdan dolayı da vekalet ücretini avukat benden de talep ediyor."

"Bu yapılan adalet midir? Bu haksızlığa kim dur diyecek"

Babası olmadığı ispatlanan çocuğun DNA testi ve adli tıp giderleri ödemesiyle karşı karşıya kalan Turan, "Bu çocuk nüfusuma daha boşanmamız gerçekleşmeden geçmiş benim haberim olmadan. Ben eski eşimden ve bu çocuğun biyolojik babasından şikayetçiyim. Çünkü ben bugüne kadarki adli süreçlerde sürekli iftiralara uğradım. Karşı taraf sürekli yalan beyanlarda bulundu. Bana uzaklaştırmalar alındı. Şu an aşırı derecede mağdurum ve psikolojim çok bozuldu yaşadığım olaylardan dolayı. Bu yapılan adalet midir. Bu haksızlığa kim dur diyecek. Mağdur olan benken suçlu duruma düşen ben oldum burada. Bu çocuğun annesi, babası şu an davayı açan kişiler iken tebligat ücretlerini ve vekalet ücretlerini ben niye ödüyorum. Ben sonuçta bu çocuğun babası değilim. Karşı taraf mahkemeye soybağının reddini açan bu çocuğun biyolojik annesi ve babası açtı. Babayı gizlemek adına da kayyum atıyorlar. Adalet Bakanımızdan da çağrıda bulunuyorum; benim itibarım ne olacak. Benim bu yaşadıklarıma kim dur diyecek. Benim psikolojim bozuldu, ben aşırı derecede mağdur oldum. Sizden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

"Eğer erkek olsaydı çoktan bu nafaka alınmıştı, bayan olunca neden alınmıyor"

Aysel K.'nın 2 çocuğuyla birlikte Muhammet Emin Turan'a nafaka ödemesine hükmedilmesine rağmen hiçbir şekilde nafakalarını ödemediğini dile getiren Turan, "İki çocuğumun velayeti bana verildi. Kendisi zaten mahkemede velayeti hiçbir şekilde talep etmedi. İstanbul Anadolu 13. Aile Mahkemesi çocukların velayetini bana vererek iki çocuk için nafaka hükmetti 2019 yılından beri. Batman 2. Aile Mahkemesi de aynı şekilde hükmetti. ve eski eşim 2019 yılından beri kesinleşen bu nafakaları ödemiyor. Eğer erkek olsaydı çoktan bu nafaka alınmıştı. Bayan olunca neden alınmıyor. Sonuçta burada mağdur olan benim. İki çocuğumu terk edip gitti, beni terk etti. Benim yaşadıklarım normal şeyler değil, her insanın kaldırabileceği bir olay değil. Benim psikolojim bozuldu, çok mağdur oldu. Yardım istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı