Ramazan Bayramı dolayısıyla, Kemalpaşa Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Belediye Başkan Yardımcıları, Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Belediye binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde personellerle tek tek tokalaşarak bayramlaşan Başkan Karakayalı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

'SİZLER HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKSINIZ'

Başkan Karakayalı, "Bayramlar bizim toplumumuz için çok önemli değerler. Böyle özel günleri hayatımıza iyiliği, kardeşliği, dostluğu katmak için en büyük vesile olarak görüyorum. Ne sebeple olursa olsun, birbirinizi kırmamanızı rica ediyorum. Yakın dönemde yaptığımız toplu iş sözleşmesi ile emekçilerimizin şartlarını en üst seviyeye çıkardık. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. İlçemize özveriyle hizmet eden siz değerli mesai arkadaşlarımın bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

'AZMİMİZİ VE KARARLILIĞIMIZI YÜKSELTEREK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Yaşanan ekonomik problemler ve pandemiye rağmen her an sahada olduklarını vurgulayan Karakayalı, "Hepimizin malumu ülkemiz ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Biz de belediye olarak en derinden bu sıkıntıları yaşıyoruz ancak pandemi süreci başından itibaren izlediğimiz disiplinli ve dikkatli politikalar ile vatandaşımıza karşı tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu süreçte mesai arkadaşlarımızın emeği ve gayreti çok büyük. Yeni dönemde azmimizi ve kararlılığımızı yükselterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.