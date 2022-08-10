Kemal Zeybek: Vatandaşımız, Hasat Parası, Biçerdöver Parası, Mazot Parası, Gübre Parasını Edinebilmek İçin Tüccara Ürününü Yok Pahasına Satıyor

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun’un Vezirköprü ve Havza ilçelerindeki buğday pazarlarını ziyaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) taban fiyatı ton başına 7 bin 450 lira olarak açıklamasına rağmen üreticilerin buğdaylarını 6 bin-6 bin 200 liradan tüccara satmak zorunda kaldığını söyleyen Zeybek, "Vatandaş neden buraya buğdayını getiriyor? 15-20 gün, bir ay öncesi TMO’dan randevu alınacak, vatandaş getirecek buğdayını verecek, buğdayını verdikten sonra bir 15-20 gün parasını almak için bekleyecek. Aradan geçecek 1-1,5 ay. İşte böylesi bir durumda vatandaşımız, acilen hasat parası, biçerdöver parası, mazot parası, gübre parasını edinebilmek için tüccara ürününü yok pahasına satıyor" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerindeki buğday pazarlarını ziyaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyatı ton başına 7 bin 450 lira olarak açıklamasına rağmen üreticilerin buğdaylarını 6 bin-6 bin 200 liradan tüccara satmak zorunda kaldığını söyleyen Zeybek, "Vatandaş neden buraya buğdayını getiriyor? 15-20 gün, bir ay öncesi TMO'dan randevu alınacak, vatandaş getirecek buğdayını verecek, buğdayını verdikten sonra bir 15-20 gün parasını almak için bekleyecek. Aradan geçecek 1-1,5 ay. İşte böylesi bir durumda vatandaşımız, acilen hasat parası, biçerdöver parası, mazot parası, gübre parasını edinebilmek için tüccara ürününü yok pahasına satıyor" dedi.

Kemal Zeybek, bugün Vezirköprü'deki buğday pazarında yaptığı açıklamada, TMO'nun taban fiyatını ton başına 7 bin 450 lira olarak açıklamasına rağmen çiftçilerin buğdaylarını 6 bin- 6 bin 200 liradan tüccara satmak zorunda kaldığını söyledi. Zeybek şöyle konuştu:

"TMO'NUN ESAS, AMACI TABAN FİYATI AÇIKLADIĞI ZAMAN TABAN FİYATIN ALTINDA ÜRÜN ALMAMAK"

"Bugün buğday pazarındayız. Vatandaşın TMO'ya satacağı buğdayı burada tüccar aldı. Sebebi; 6 bin 50 lira taban fiyat açıkladılar, daha sonrası 400 lira daha ekleyerek TMO, 6 bin 450 lira buğday fiyatını açıklamış oldu. Vatandaş, 6 bin 450 lira olan buğdayı burada 6 bin, 6 bin 100 liraya satabiliyor. İşte vatandaşa taban fiyat açıklama değil, vatandaşı tüccarın kucağına atma ve ona malını satabilme imkanını sağlama durumunu yaratamıyorlar. TMO'nun esas amacı, taban fiyatı açıkladığı zaman taban fiyatın altında ürün almamak. Vatandaş neden buraya buğdayını getiriyor? 15-20 gün, bir ay öncesi TMO'dan randevu alınacak, vatandaş getirecek buğdayını verecek, buğdayını verdikten sonra bir 15-20 gün parasını almak için bekleyecek. Aradan geçecek 1-1,5 ay. İşte böylesi bir durumda vatandaşımız, acilen hasat parası, biçerdöver parası, mazot parası, gübre parasını edinebilmek için tüccara ürününü yok pahasına satıyor."

"BUĞDAY PAZARINA 6 BİN İLE 6 BİN 200 LİRADAN BİR TON BUĞDAY GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Kemal Zeybek, Havza'daki buğday pazarında da üreticilerin sorunlarını dinledi ve şunları söyledi:

"Bugün burada, Türkiye'nin buğday pazarlarından birisi olan Havza pazarındayız. Burada vatandaşımız, ürününü ürettikten sonra satış yeri olan buğday pazarlarına götürürler, ürünlerinin karşılığını alabilmek için. ya da TMO'ya götürürler. TMO bu yıl 6 bin 50 lira taban fiyat açıklaması yaptı. Daha sonrası 400 yüz lira daha üzerine koyarak 6 bin 450 lira, bin lira da eylül-ekim tarihlerinde prim vereceğim diye fiyat açıklaması yaptı. Toplam 7 milyon 450 bin TL. Buğday pazarına 6 bin ile 6 bin 200 liradan bir ton buğday geldiğini görüyoruz. Vatandaşımıza taban fiyatı açıklayın. Dedikleri fiyattan buğdayı alamayan, almayan TMO ve hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Vatandaşımız burada. Değerli üreticimiz, az önce arpa sattınız, kaç liradan verdiniz? 5 bin 500 lira veriyorlar. TMO'ya getirselerdi kaç liraya alacaklardı? 6 bin 200 lira alacağını söyledi üreticilerimiz."

"RANDEVU ALAMADIĞIM İÇİN MECBUREN ÜRÜNÜMÜ TÜCCARA 6 BİN LİRADAN VERDİM"

Buğday üreticisi bir vatandaş ise Kemal Zeybek'e yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"30 dönüm yere buğday ektim. Yaklaşık olarak 10 ton buğday elde ettim. 10 ton buğdayıma TMO'dan randevu alamadım. Verdiğim ürünün parasını bana 10 gün sonrasına veriyor. TMO bize 5 km uzaklıkta. TMO'dan randevu almak için 10 kere uğraştım. Randevu alamadığım için mecburen ürünümü tüccara 6 bin liradan verdim. Gübre fiyatları geçen yıla bakarak üç katı arttı. Bu yıl böyle devam ederse ekme şansımız da yok. Mazot 24-25 lira. Ekip de boşa çalışmaya gerek yok."