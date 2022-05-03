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Kemal Demirel hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kemal Demirel hayatını kaybetti

CHP Bursa 22 ve 23 dönem milletvekili Kemal Demirel hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - CHP Bursa 22 ve 23 dönem milletvekili Kemal Demirel hayatını kaybetti.

Bursa'ya tren gelmesi için büyük mücadele eden 22 ve 23 dönem CHP Milletvekili Kemal Demirel, hayatını kaybetti. 25 yıl önce başlattığı "Bursa'ya Tren İstiyorum" kampanyasını ara vermeden devam ettiren ve bu kampanya süresince 40 il ile 22 ilçeyi ziyaret edip, yürüyüşler ve imza kampanyaları, basın toplantıları ve fotoğraf sergileriyle konuyu Meclis'e taşıyıp Bursa'da her kesimin desteğini alan 22 ve 23'ncü Dönem CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yakalandığı hastalığa yenik düşen Kemal Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Demirel, Milletvekili, Bursa, Yerel, Haberler

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