Kediler ve Köpekler İçin Bal Tüketimi Uyarısı

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yemesinin ardından kendinden geçen kediyi örnek gösteren Veteriner Hekimi Burak Çakıroğlu, kedi ve köpeklerin balı sevdiğinden değil merakından tükettiğini ve şekerli ürünlerin hayvanlarda olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz gün Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi'nde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi. Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan bir süre uğraştıktan sonra bunu başardı. Duman sağlıklı bir şekilde ayıldı ancak o görüntüler akıllara kedi ve köpeklerin tüketmemesi gereken yiyecekler neler sorusunu getirdi. Baygınlık geçiren kedi hakkında Veteriner Hekimi Burak Çakıroğlu, kedide bal tüketimin fazla olması üzerine zehirlenme etkisi yaşadığını ifade etti. Çakıroğlu kedi ve köpeklerin balı lezzetli buldukları için tüketmediklerini, sahipleri tükettiği için merakını gidermek amacıyla yiyebileceğini belirtti.

"Tüketim olarak fazla olduğundan ötürü kediye zehirlenme etkisi yapmış"

Bal tüketimin fazla olmasından ötürü kedide zehirlenme etkisi yaptığına vurgu yapan Veteriner Hekimi Burak Çakıroğlu, "İnsanlar için faydalı olan her şey kediler ve köpekler için iyidir diyemeyiz. Bal zararlıdır diyemeyiz ama genelde biz kedi ve köpeklerde şekerli gıda tüketilmesini doğru bulmuyoruz. Onlarda metabolik rahatsızlıklar, şeker rahatsızlığı ve göz problemleri hatta görme bozukluğuna kadar şeker rahatsızlık verebiliyor. Konu olan kedide de aslında tüketim olarak fazla olduğundan ötürü kediye zehirlenme etkisi yapmış. Zaman zaman bize de müşterilerimiz geliyor. Çikolatayı fazla kaçıran olsun, kutuyu bulup yiyen olmuştu. Zehirlenme etkisi gösteren kedi ve köpekler kliniğimize gelmektedir. Bölgemizde yine fazla bal yiyen bir ayıda da aynı durum söz konusuydu. Orada da muhtemelen deli bal olarak tabir ettiğimiz balı tüketmiş. İnsanlarda olduğu gibi ayılarda da olumsuz etkisi var. İnsanlar için faydalı olan her şey kediler ve köpeklerde faydalı değildir. Onların sindirim sistemi ve metabolizmaları farklı çalışmaktadır. Kedi köpek sahiplerinin biraz daha dikkat etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Balı da lezzetli olduğu için tüketmiyorlar"

Kedilerin balı lezzetli olmasından ötürü tüketmediklerini merak ettikleri için tükettiklerini belirten Çakıroğlu, "Özellikle yavru kedi ve köpek sahipleri mamalara dikkat etmelidir. Özellikle onlar için üretilmiş yemlerden kullanmalıdırlar. Onların daha dengeli beslenmesini sağlayacaktır. Ev artıkları maalesef bazen olumsuz tablolar oluşturabiliyor. Çok vermemelerini tavsiye ediyorum. Tavuk kemiği vakaları özellikle yavrularda çok görüyoruz. Havalı kemikler oldukları için spiral kırılma oluyor ve bağırsakta sıkıntılar yaşanıyor. Zaman zaman karşılaştığımız bir vaka. Aslında kedilerin ve köpeklerin şekere ihtiyacı yok. Balı da lezzetli olduğu için tüketmiyorlar. Daha çok meraklarını cezbediyor. Sahibi yediği bir şeyi onun gene merakını cezbettiği için tüketebiliyor. Yoksa direk onların ihtiyacı değil. Dengeli beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Protein ağırlıklı beslenmeye genelde gidiliyor. Buda ilk başlarda deri problemleri, sindirim problemlerine uzun vadede karaciğer ve böbrek problemlerine sebebiyet veriliyor. Burada da hem protein alacak, karbonhidrat alacak, lifli gıdalarda tüketecek. Burada insanlar gibi dengeli beslenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - RİZE