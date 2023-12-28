Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasını ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk Genelkurmay Karargahı olan tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasını seymenlerle birlikte ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar çerçevesinde Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilk Genelkurmay Karargahı olan tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasını seymenlerle birlikte ziyaret etti. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından karşılanan Altınok ve seymenler, Milli Mücadele döneminde Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan ve şimdilerde Atatürk Evi olarak müzeye dönüştürülen odayı gezdiler.

Başkan Altınok, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri üzerine Atatürk'ün Ankara'ya gelişi dolayısıyla düzenlemeyi planladıkları sinsin ateşi yakma etkinliği ve tüm kutlamaları iptal ettiklerini belirtti. Altınok, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, kahramanlarımızın kanlarıyla sulanmış kutsal topraklar üzerinde kurulmuş bir devlettir. Şehitlerimiz olmasa biz yoktuk, vatanımız yoktu, devletimiz yoktu. Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahramanlarımız şehadet şerbeti içtiler. Kahramanlarımızı, yiğitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Başta büyük komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'den bugünlere kadar bu toprakların vatan olması için canını veren tüm şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum."

Keçiören'in Milli Mücadele'deki önemine de değinen Altınok, "Kurtuluş Savaşımız dünyanın egemen güçlerine karşı milletimizin cesaretinin ve imanının bir zaferi, başarısıdır. Atatürk, Ankara'ya geldiğinde ilk Keçiören'e geldi. Tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binamız ilk Genelkurmay Karargahı'dır. Atatürk'ün kullandığı makam, merkez burasıdır. Arkada da mütevazı bir odası var ve orada yatıp istirahat ediyor. Yani Keçiören'imiz Milli Mücadele'mizin merkezidir. Bundan da gurur ve onur duyuyoruz. Atatürk'ün burada önemli hatıraları var" ifadelerini kullandı. - ANKARA