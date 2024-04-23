Keban Baraj Gölü'nde Martı Ölümleri Endişe Yaratıyor

(ELAZIĞ) - Elazığ Ağın ilçesi'nde Keban Baraj Gölü kıyılarında çok sayıda martının ölmesi vatandaşları tedirgin etti. Keban Fırat Kültür Sanat Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Fethi Oruç "Burada binlerce martı ölmüş. Bu martı ölümleri, İliç'teki altın madenindeki siyanürden kaynaklı olabileceğinin delili olabilir. Yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce bu doğaya verilen zarara, katliama son verilsin" dedi.

Elazığ Ağın ilçesi'nde Keban Baraj Gölü kıyısında çok sayıda martının ölmesi vatandaşları kaygılandırıyor. Gölde yaşanan martı ölümlerini video kaydına alan Keban Fırat Kültür Sanat Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Fethi Oruç, martı ölümlerinin İliç felaketinden sonra Keban Baraj Gölü'ne siyanür sızıntısı olmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

"MARTI ÖLÜMLERİ İLİÇ FACİASININ SONUCU OLABİLİR"

Keban Fırat Kültür Sanat Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Fethi Oruç şunları söyledi:

"Görmüş olduğunuz bu bölge Ağın'a bağlı Kaşpınar Köyü'nün sahili Keban Baraj Gölü'ne bağlı. Gördüğünüz gibi burada binlerce martı ölmüş. Şu anda yaşam mücadelesi veren martılar var. Bu martı ölümleri İliç'teki altın madenindeki siyanürden kaynaklı olabileceğinin delili olabilir bunlar. Hayvanlar yaşam mücadelesi veriliyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce bu doğaya verilen zarara, katliama son verilsin. Hayvanlar can çekişiyor. Kalan martılar da muhtemelen ölecek. Sahil boyu, hatta baraj gölünün tamamını kaplamış martı ölümleri var."

"BEN BU GÜNE KADAR BÖYLE BİR HAYVANIN, CANLININ ÖLÜŞ ŞEKLİNİ GÖRMEMİŞTİM"

Ağın İlçesi'nde Baraj gölü yakınında Kaşpınarı Köyü'nde yaşayan Salih Genç martı ölümlerinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek şöyle konuştu:

"Şehir merkezinde arkadaşlardan duyum aldık. Sahilde martıların ölümüyle ilgili. Koşarak buraya geldik. Hakikaten biz 3-5 tane sanıyorduk. Ama buralarda onlarca, yüzlerce martının öldüğünü gördük. Hatta can çektiklerine şahit olduk. Ben bugüne kadar böyle bir hayvanın, canlının ölüş şeklini görmemiştim. İzlemek bile çok kötü. Arkamızda görünen bir ada var. Orası Martı Adası, bu hayvanların burada şarkı söyledikleri alanlar. Şu anda orada kimse yok. Martılar da maalesef kıyı şeridinde hayatları bitmiş vaziyette, ters dönmüş. Bu görüntü hoş bir görüntü değil. Çok üzüldük. Bu nedir? Nedendir? Bir takım şeyleri söyleyebiliriz ama büyük bir ihtimalle İliç'te meydana gelen kazanın facianın, dehşet verici örneklerini de sanırım biz Keban Baraj Gölü Havzası'nda da, Ağın'da da göreceğiz. Bu konuda üzgünüm. ve İnsanların daha duyarlı olmalarını ve bir önlem alınması gerektiğini belirtmek isterim."

"GÖLDEKİ BÜTÜN MARTILAR ÖLMÜŞ"

Ağın ilçe sakini olan Oktay Kılıç ise şunları belirtti:

"Ağın İlçesi Karakaş köyü altındaki toplu martı ölümlerini gördükten sonra gelip yerinde gözlem yaptık. Gördüğümüz konu vahşet. Göldeki bütün martılar ölmüş. Hatta kıyıda zaman zaman ölmüş küçük balıklarla karşılaştık. Yıllardır bu coğrafyada yaşadığımız için, suyundan içtiğimiz, çay demlediğimiz Keban Barajı'nda siyanürle altın arama çalışması başladığı andan itibaren İliç'te, suyun rengi dahil olmak üzere canlıların bütün ekosistemi değişti. Toplu ölümler daha sık görülmeye başladık. Artık kıyıya ve baraja gelmekten korkar olduk. Bu sürecin kısa zamanda ilgili makamlara iletilmesini ve ölümlerin sebebinin araştırılıp sağlıklı bilgilendirilmesini devletimizden ve kurumlarımızdan rica ediyoruz."