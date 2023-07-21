Kdz. Ereğli'nin il olması için bir araya geldiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Hayalimiz Gerçek Olsun Kdz. Ereğli İl Olsun" sloganıyla Tatoğlu Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Karadeniz Ereğli Ticaret Odası Başkanı Arslan Keleş, Ankara ve İstanbul'a yakınlığı yanı sıra ulaşım ve liman altyapısı, demir-çelik, madencilik, tersanecilik alanındaki gelişmişliği ile Karadeniz Ereğli'nin büyük bir ekonomiye sahip olduğunu belirtti. Yüksek eğitim seviyesi, yetişmiş iş gücü ile Karadeniz Ereğli'nin önemli bir güce sahip olduğunu; tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile cazibe merkezi olduğunu ve büyümeye de elverişli bir ilçe olduğunu vurguladı.

Başkan Keleş, konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

"Karadeniz Ereğli'nin il olmasıyla birlikte, kısa sürede ilçede Valilik kurulacak. Bunun neticesinde; kamu personeli sayısı artacak. İlçenin il olmasıyla birlikte, bugün merkez ilçede bulunan çeşitli bakanlıklara bağlı il müdürlükleri, Ereğli'de de kurulacak. Bu idari birimlerin ihtiyaç duyacağı kamu personel kadrolarının görevlendirilmesiyle birlikte kamu personeli sayısı artacak. Kamu personelinin artışı aynı zamanda ilçe esnafı için yeni bir nefes alma imkanı sağlayacak. Bürokrasi azalacak. Bugün vilayet merkezinde görülecek işler Karadeniz Ereğli'de görülmeye başlayacak. Bu önemli bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak. Özel İdare imkanları artacak. Özellikle köylerde yaşanan altyapı ve imar sorunlarıyla ilgili olarak daha dar alanda daha etkili çalışma imkanı doğacak. İlçenin kırsal bölgesinde bulunan ve ekonomiye kazandırılması mümkün olan turistik, tarımsal ve diğer değerlerini değerlendirmek daha kolay olacak."

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da, Turgut Özal döneminde, Özal ile Ereğli il olması yönünde yaşanan konuşmaları paylaşmasının ardından, o günlerden bugünlere geçen zaman içinde elinden geldiğince her fırsatta Karadeniz Ereğli'nin il olması konusunu gündeme getirmeye çalıştığını söyledi. Posbıyık, konuşmasında şu görüşlere yer verdi; "Neden il olmak istiyoruz biz? Bakınız, bizim en büyük şikayetimizle tünelin ağzından buraya para gelmiyor, hizmet gelmiyor diye. Karadeniz Ereğli'de yaşayan herkes konuşur bunu. Üst düzeyde, orta düzeyde, alt düzeyde. Niye gelmiyor? Karadeniz Ereğli yüksek vergiyi ödüyor ama Devlet'ten, Zonguldak bütçesine gelen paydan, nüfus oranına göre para alamıyor. Eğitim kurumlarına yatırımı buraya göndermiyorlar. Bayındırlığa göndermiyorlar. Turizme göndermiyorlar. Devletten gelen bütçe Zonguldak merkez ve ilçeler arasında dağıtılıyor. Bize yatırım falan gelmez. Bizi mutlak suretle il olmamamız lazım" dedi.

Karadeniz Ereğli'nin İl olması noktasında en büyük destekleri verenlerden biri de Alaplı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak ve yönetim kurulu, Alaplı'dan siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri de toplantıda yer aldı. Karadeniz Ereğli'nin İl olması noktasında açık destek verdiğini belirtti. - ZONGULDAK