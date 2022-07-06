Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan Meclis Toplantısında Revizyon Çağrısı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, meclis toplantısında belediye olarak tüm çalışmaların tamamlanmasına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kıyı-kenar çizgisi onayı gelmediği için revizyon yapamadıklarını açıkladı. AKP İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a çağrıda bulunan Posbıyık, "Değerli dostum Saffet Bozkurt ve yönetimi yardımcı olsun, revizyonu yapalım" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında AKM Nikah Salonu'nda yapıldı. Posbıyık, toplantıda belediye çalışmalarını anlatıp gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Posbıyık, çeşitli kurumlardan izin ve görüş aldıklarını, ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kıyı-kenar çizgisi onayı gelmediği için revizyonu yapamadıklarını söyledi. Posbıyık, revizyon çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Revizyon beklentisi var. Piyasa hareketlenecek, insanlar para kazanacak, ustalar, işçiler. İnsanlar da mekan sahibi olacak. Dolayısıyla müteahhitlerimiz iş yapamıyor, herkes beklenti içerisinde. Bunun için de çok büyük spekülasyonlar yapılıyor, 'belediye revizyonu yapmıyor' diye. Belediyenin görevi revizyonu yapmak. Revizyon yaparken tüm kuruluşlardan izin, görüş istiyoruz. Bütün kuruluşlardan görüş geldi, DSİ'den gelmemişti. Sebebi Türkiye'nin çok yerinde seller olduğu için, buradan geçen Pençes ve Kabasakal dereleri gibi alanlarda eskisi gibi debi hesabı yapmıyor, büyük sel olacak, etrafa yayılacak diye hesap ediliyor. Kotlar değişti. Bunlardan bazıları da zarar görecek, dereye yakın olanlar, yeni yapılanlar... DSİ'den yazı geldi. Bir tek şimdi kıyı kenar çizgisinden ötürü cevap gelmedi. Olur yazısı gelirse bunu ilk mecliste gündeme alacağız ve bu da bitmiş olacak. Hatta buradan bir çağrıda bulunayım, değerli dostum İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'tan rica ediyorum, yardımcı olsunlar. Çevre Bakanlığı Mekansal Planlamalar Müdürü yanılmıyorsam Mustafa Kumaş arkadaşımızın sınıf arkadaşı, hatta sabah akşam beraberler. Yardım etsinler, hiçbir engelimiz yok. Lütfen basın mensuplarından da rica ediyorum. İşi bilmeyen belediyeyi suçluyor. Bize gelsin sorsunlar."

Başkan Posbıyık, belediyenin diğer çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"19-23 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde yapılan 2022 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sistemleri Fuarı için Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gelen davet yazısı üzerine İtfaiye Müdürümüz Muhammet Ali Ateş fuara katılmıştır. İtfaiye Teşkilatımız diğer birimlerimiz gibi çok faal, başarılı işler yapmaktadır. En son full otomatik itfaiye aracını teşkilata kazandırdık. Sürekli gönüllü eğitimleri yapılıyor. Biliyorsunuz Türkiye İtfaiyeciler Komisyonu yönetiminde tek ilçe Kdz. Ereğli. Bu gerçekten onur verici bir olay. Muhammet Ali Ateş'in uhdesinde bütün itfaiye teşkilatını sevgiyle selamlıyorum, başarıları daim olsun, diyorum.

BİSİKLET YOLU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaz hazırlıkları devam ediyor, bisiklet yolu son aşamasına geldi. Kandilli sonuna kadar 14 kilometrelik bir yol ve tünellerden geçecek bisikletler. Tünellerde en büyük sorunumuz ışıklandırma sorunuydu, izin alamıyorduk yapmak için. Ancak Sayın Kaymakamımız 'Ben ışıklandıracağım, gerekli izinleri ben alacağım' dedi. Örnek bir yol olacak. Bisiklet Federasyonu Başkanı Murat Suyabatmaz geldi, 'tünellerle süslü bir bisiklet yolu dünyada dahi ilgi çekecek bir olay' dedi. Tüm hazırlıklar yapılmış vaziyette. Ayrıca Anıtlar Yüksek Kurulu'na ve Müze Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Kemer'den başlamıştık Bisiklet Yolu'na. Şimdi Yöresel Evler ile Kemer arası tarihi açıdan Anıtlar Kurulu'na bağlı olduğu için yasak bölge, SİT alanı, buradan geçiş için izin istedik. Bir kepçe genişliğinde yol açmak için izin talebimizi ilettik. İzni alabilirsek, Yöresel Evler ile Kemer arasını birleştirmiş olacağız.

"YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Alternatif yol çalışmaları kapsamında Uyuyan Güzel'de çalışmalarımız devam ediyor. Belen Sanayi Kavşağı birleştirme noktasında çalışmalar sürüyor. Trafik yönünden bu çalışma çok büyük rahatlama sağlayacak. Ahmetçikler tarafından giden sürücüler devlet hastanesine gitmek için ana yolu kullanmayacak. Terminale gidenler de alt yolu kullanmayacaklar. Belen Sanayisi'ne gitmek isteyenler de ana yolu kullanmayacaklar; böyle ana arterleri rahatlatmaya çalışıyoruz.

"FESTİVAL HAZIRLIKLARI TAMAM"

Festival hazırlıklarımız tamam. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Ereğli'deki iş adamlarından, sanayicilerden, tüccarlardan, Erdemir dahil diğer fabrikalardan Allah razı olsun. Hiçbir eksiğimiz yok. Her iki meclis grubumuza da maddi manevi destek oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Herkes 'bu Ereğli'nin festivali' diye sahip çıkıyor. Tahminlerimizin üzerinde yardım ve destek alıyoruz. Almanya'dan sürekli mail alıyoruz. Zamanlama bakımından teşekkür ediyorlar bize. Okulların tatil olması ve bayram sonrasına denk düşmesinden gurbetçilerimiz de son derece memnunlar. Ekibimiz sağlam, tecrübeli müthiş bir ekip var bende. Güzel bir festival yapacağız."

ANKA / Yerel