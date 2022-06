Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Sel Bölgesini Gezerek Yurttaşları Dinledi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kuvvetli yağışlar sonrası oluşan sel ve taşkında zarar gören Bölücek, Hamzafakılı ve Topçalı Mahallelerinde incelemelerde bulunarak bölgedeki yurttaşları dinledi.

Başkan Halil Posbıyık'a ziyaretinde, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve teknik ekip de eşlik etti. Bölücek Muhtarı İsmail Şişman, Hamzafakılı Muhtarı İsmail Mitat Altıay ve Topçalı Muhtarı Hasan Aksoy ile bölge halkını dinleyen Posbıyık, belediye olarak zarar gören alt yapıyı süratle onaracaklarını ancak kesin çözüm için devletin dere ıslah projesini yapması gerektiğini vurguladı.

Bölücek Mahallesi'nde su altında kalan seraları gezen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı'da en büyük tehlike köprünün olduğu yer. Orada dere ıslahı yapılması lazım. Bunun projesi üniversite tarafından yapıldı. Bir tek tatbiki kaldı. Orada büyük bir şişme oluyor, özellikle Devrek tarafından sular bu tarafa doğru geldiği zaman bu bölgeler mahvoldu demektir. Her seferinde tarımın deposu olmasına rağmen, en çok tarım ürünlerinin bu bölgede yetişmesine rağmen her selde buralar mağdur oluyor. Vatandaş artık bıkmış vaziyette. Yol boyunca görüyoruz, vatandaş artık sel baskınları nedeniyle sebze ekmekten bıkmış, fındığa dönmeye başlamış. Çünkü artık bıkmış, sel nedeniyle hep zarar ediyor. Bu bölgede bir tedbir alınması lazım. Alt taraflar biraz iyi yükseltildi ama buralar sürekli selden zarar görüyor. Aynı zamanda dünyanın ürün sıkıntısına gittiği zamanda böyle tarım alanlarımızı korumalıyız. Buraların ürünlerinin Ereğli'yi, Zonguldak'ı beslediği biliniyor, acilen tedbir alınması lazım. Hamzafakılı'da bu selde hayvanlar ölüyordu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) oradan geçişe izin vermeyince sorun yaşanıyor. OSB oralara sahip çıkmış, geceleyin bekçi bekliyor, 'Buradan geçirmem' diyor. Böyle bir anlayış olamaz. Buna isyan ediyor insanlar. Biz de Belediye olarak eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz, yolları tamir ediyoruz. Zarar gören alt yapıyı yapıyoruz. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Mutlaka devletin bu bölgeye el atması lazım. Selden zarar gören arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Bölücek Muhtarı İsmail Şişman da açıklamasında, "Sel felaketinde tarım ve sebze deposu olan açık havanın altındaki bölgedeyiz. Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bütün seralarımız zarar gördü. Vatandaşın el emeği olan, ektiği, biçtiği ürünleri su altında kaldı. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Hamzafakılı Muhtarı İsmail Mitat Altıay açıklamasında, OSB yönetimine çağrıda bulunarak, şunları aktardı:

"Allah razı olsun bizim Ereğli Belediyesi'nden hiç sıkıntımız yok. Belediyenin destekleri hiç bitmiyor mahallemize. Bu bir doğal afet. Bizim en büyük sıkıntımız OSB. Gecenin üç buçuğunda Muharrem Beşikçi Ağabeyimizin çiftliği var, 100-150 büyükbaş hayvanı var. Selde karşıya geçemedik. Köyden vatandaşlarımızı aldık. Organize'den karşıya geçmek istedik. Fakat gece üç buçukta, organize kapıları açılmadı bize. Müdüre ulaşamadık, güvenliğin patronunu aradık, 'Hayvanlar telef oluyor, burayı, kapıyı açın' dedim muhtar olarak. 'Benim yapabileceğim bir şey yok' dedi. Bu doğal afet anında kapılar açılmayacaksa ne zaman açılacak? Doğal afette illaha birilerinin ölmesi mi lazım bu kapıların açılması için?"

Selde seralarının su altında kalması nedeniyle 100 bin TL zararı olduğunu belirten ve ERDEMİR yönetimine baraj kapaklarını bir anda açması nedeniyle tepki gösteren üretici Sinan Gültekin, şunları kaydetti:

"İki yıl önce yine aynı oldu. Yaptırdım. Şimdi yine aynı oldu, 100 bin TL zararım var. Benim seram ırmaktan 250 metre yukarıda, 30 metre dediler, yardım etmediler. Her sene bunların cezasını biz mi çekeceğiz? Erdemirli yöneticilere sesleniyorum. Bir haftadır sel felaketi olacak diye açıklamalar yapılıyor. Zamanında barajın bir iki kapağını açın. Uyarıları dikkate alın. Ben bu zararı neyle karşılayacağım? Derdimizi anlatacak bir makam yok. İllaha gidip Erdemir'de bekçilerle birbirimize mi girelim?"

Başkan Posbıyık, incelemelerin ardından yapılması gereken çalışmaların bir an önce başlaması için ilgili ekibi görevlendirdi.

