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Kaza sonrası ölen polis Ahmet Sami Kılıçkaya için Kayseri'de tören düzenlendi

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Kaza sonrası ölen polis Ahmet Sami Kılıçkaya için Kayseri'de tören düzenlendi
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Artvin'de 11 Ağustos'ta geçirdiği kaza sonrası yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Kılıçkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Geçirdiği kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya; geçici görevlendirme ile gittiği Artvin'de 11 Ağustos tarihinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kılıçkaya, hastanede tedavisi devam edereken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılıçkaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Furkan Manav, İl Emniyet müdür yardımcıları, personel ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törenin ardından polis memuru Kılıçkaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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