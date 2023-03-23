Kayseripark'taki kaçak inşaat böyle görüntülendi Vatandaşlardan "kaçak inşaata" tepki Kayseri Park AVM'nin sağır cephesinin açılarak otoparkının kaldırılıp kafeterya yapılması için başlatılan, Melikgazi Belediyesi tarafından da kaçak inşaat işlemi yapılarak durdurulan çalışmaların devam...

Kayseripark'taki kaçak inşaat böyle görüntülendi

Vatandaşlardan "kaçak inşaata" tepki

KAYSERİ - Kayseri Park AVM'nin sağır cephesinin açılarak otoparkının kaldırılıp kafeterya yapılması için başlatılan, Melikgazi Belediyesi tarafından da kaçak inşaat işlemi yapılarak durdurulan çalışmaların devam etmesi havadan görüntülendi. Bölge sakinleri çalışmalara tepki göstererek, "Bu durum mutlaka çevredeki kafelerin ekmeğine engel olacaktır" dedi.

Kayseri Park'ın yanında bulunan otoparkın kaldırılması ve sağır cephesinin yıkılarak kafe yapılması için başlatılan izinsiz çalışma sürüyor. Çalışmalar havadan görüntülenirken, çevrede oturan Doğan Neşvat isimli vatandaş da duruma tepki göstererek, "Ben bu çevrede oturuyorum. Buranın yıkılarak kafe yapılmasının mutlaka zararı oluyor. Buradaki kafelerde çok sıkıntı çektiler. Yavaş yavaş para kazanmaya başladılar. Şimdi burayı kafe yapmaya çalışıyorlar. Bu durum mutlaka onların ekmeğine engel olacaktır. Olmaması, yapılmaması daha iyi, yani o insanlar da bir ekmek yese iyi olurdu. Buradaki yere ben kafe yapılacağını duydum. Ses ve toz anlamında da diğer kafelere zarar verecekler. Müşteriler şu anda içeride oturuyor, ancak dışarıda oturmaya başladığı zaman müşteriler sesinden ve tozundan rahatsız olacaktır" şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, inşaatı izinsiz yapıldığı için kaçak inşaat işlemi yaparak durdurduklarını söylemişti

Kayseri Park'ta yapılan çalışmayla ilgili konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları söylemişti:

"Kayseri Park'a AVM'ye de biraz daha ilerisindeki işletmeye de gerekli uyarıları yaptık. Her iki ayrı yere de kaçak yapı işlemleri yaptık. Kayseri Park AVM, bir tadilat yapacağına ilişkin bize haber vermedi. Sadece şifahi olarak tadilat yapmayı düşündüklerini söylemişlerdi. Bizim için AVM yanına kafe yapıp yapmaması mesele değil. Binanın cephesini dahi değiştirecek olursanız bize müracaat edip izin almanız gerekiyor. Ancak kafe yapacaksanız ilave olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulundan izin alarak onay alarak bunu yapmanız gerekiyor. Yeme içme mekanları için durum böyle. Biz bunları söyledikten sonra Büyükşehir Kent Estetik Kurulundan karar geçirmişler sanırım. 3194 sayılı Kanun'a göre ilgili belediyeden izin almaları gerekiyor. Bunu tadilat ruhsatı almadan yaptırmaya başladıkları için durdurduk. Yazılı ihtarımızı ve 15 gün süremizi verdik. Takibini yapıyoruz."

Melikgazi Belediyesinin kaçak inşaat işlemi yaparak durdurduğu çalışmaların devam etmesi, Kayseri Park yönetiminin kanunu ve Melikgazi Belediyesini hiçe saydığı yorumlarına neden oldu. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın damadı Muhsin Erkoç'un genel müdür olarak görev yaptığı şirketler grubuna ait AVM'nin ruhsatının sonradan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından verileceği de öne sürüldü.