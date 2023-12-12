Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Muhtarlar Toplantısı"nda konuşan Çiçek, birlikte şehre güzel hizmetler verdiklerini ifade etti.

Muhtarların canla, başla çalıştıklarını gördüğünü belirten Çiçek, "Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Bizlerin göremediği eksiklikleri de sizler sayesinde görüyor, çözüm üretiyoruz. Hepimizin amacı da hedefi de hizmet götürmek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderebilmek." ifadelerini kullandı.

Çiçek, muhtarlarla beraber olmaya, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye devam edeceklerini ve çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

?Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mahallelerin sorunlarının çözümünde birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Program, Demokrasi Mahallesi muhtarı Hatun Kekeç'in Vali Çiçek'e plaket takdimi ile sona erdi.

Toplantıya, Vali yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar ve Şenol Esmer ile mahalle muhtarları katıldı.