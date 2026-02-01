Haberler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın; Berat Kandili'ni kutladı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın; Berat Kandili'ni kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel gecenin manevi atmosferinin insanları bir araya getirdiğini ve ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlamasını diledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayının müjdecisi olan bir Berat Kandili'ne daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarına vurgu yapan Başkan Yalçın; tüm sanayicilerin ve Kayserililerin kandilini kutladı. Başkan Yalçın'ın mesajı şu şekilde;

"Milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimleridir. Berat Kandili'ne daha kavuşmanın sevincini yaşarken, manevi bir atmosferde idrak edeceğimiz ve şükür vesilesi olarak bizlere sunulan böylesi gecelerin, gönül bağlarımızı, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu özel günümüzde; tüm hemşerilerimizin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslam Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var