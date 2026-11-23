Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun gelişiminde ve ülkenin geleceğinin şekillenmesinde üstlendikleri hayati role dikkat çekti.

Başkan Yalçın, "Öğretmenlerimiz, genç nesillere değer kazandıran, onları hayata hazırlayan ve ülkenin geleceğini inşa eden rehberleri, güçlü Türkiye'nin ve güçlü yarınların mimarlarıdır." dedi.

Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, emekle ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınmasında en önemli görevlerden birini üstlenmektedir. Her alanda güçlü ve rekabetçi bir Türkiye hedefinin temelinde, nitelikli eğitim ve fedakar öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, girişimcilerini ve yöneticilerini yetiştirerek ülkemizin yarınlarına yön vermektedir. Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Üreten, gelişen ve dünya ile rekabet eden bir ülke olmanın yolu güçlü eğitim sisteminden geçmektedir. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesinde öğretmenlerimizin emeği büyüktür. Bu nedenle öğretmenlerimizin her zaman yanında olmak, onların çalışmalarını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesile ile Kayseri OSB bünyesinde faaliyetlerini yürüten OSB Teknik Koleji öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları azim ve başarılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı