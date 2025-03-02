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Kayseri Kültür Merkezi Yenileniyor

Kayseri Kültür Merkezi Yenileniyor
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve il teşkilatı, Kayseri Kültür Merkezi'nde devam eden onarım çalışmalarını inceledi. 30 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilen tadilatla, kültürel etkinlikler için daha uygun bir hale getirilecek.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri teşkilat mensupları; Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Kültür Merkezi'nde devam eden onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıldığı günden bu yana Kayseri'de birçok etkinliğe ev sahipliği yapan ve şehir için önemli bir yere sahip olan Kayseri Kültür Merkezi; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 30 milyon TL bütçe ile yenileniyor. Çalışmalar kapsamında 1. Alaaddin Keykubat Salonu, II. Kılıç Arslan Salonu ve Galeri Salonu başta olmak üzere birçok bölümde tadilat gerçekleştiriliyor. Onarım çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak Kayseri Kültür Merkezi'nin modern ve konforlu bir yapıya kavuşturulacak. Kültürel etkinliklere daha uygun hale getirilecek olan merkez, sanatseverlere daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Ziyarette binanın manevi değerine vurgu yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Bugün, şehrimizin kültürel hafızasında önemli bir yer tutan Kayseri Kültür Merkezi'ni ziyaret ettik. Burası sadece bir bina değil; geçmişten bugüne sanatın, kültürün ve kardeşliğin buluştuğu bir mekandır. Kayseri'nin tarihine, sanatına ve medeniyet birikimine tanıklık eden bu merkez, yıllardır nice etkinliklere, söyleşilere, tiyatro oyunlarına ve konserlere ev sahipliği yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen bu onarım çalışmaları ile 1. Alaaddin Keykubat Salonu'ndan II. Kılıç Arslan Salonu'na, galeri salonlarından fuaye alanlarına kadar pek çok bölüm yenilenerek, Kayseri'mize yakışır bir kültür merkezi inşa edilecek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız her iş, Kayseri'mizin daha güzel yarınlara ulaşması içindir. Kültür, sanat ve medeniyet yolculuğumuzda bu merkez önemli bir mihenk taşı olacaktır" dedi.

Kayseri Kültür Merkezi'nin, yenilenmiş haliyle şehrin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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