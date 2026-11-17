Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; havaların soğumasıyla birlikte soba, kombi ve şofben kullanımının artması sonucu oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi risklerine karşı uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyararak şu açıklamalarda bulundu:

"Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi oldukça güç, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli bir gazdır. Eksik yanma sonucu oluşan bu gaz; soba, kombi, şofben gibi cihazların yanı sıra kapalı alanda kullanılan mangal ve jeneratörlerden kaynaklanabilir. Solunum yoluyla vücuda giren karbonmonoksit, kanda oksijen taşınmasını engelleyerek hayati tehlike oluşturabilir. Zehirlenmenin ilk belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, halsizlik ve yorgunluktur. İlerleyen durumlarda bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybı gelişebilir. Ancak zehirlenme uyku sırasında yaşandığında bu belirtiler fark edilmeyebilir. Zehirlenmeleri önlemek için ısıtma cihazlarının bakımları düzenli yaptırılmalı, baca ve bağlantıları kontrol edilmelidir. Havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalı, ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda baca çekişinin bozulabileceği unutulmamalı, gerekli tedbirler alınmalıdır. Uyumadan önce sobanın tamamen söndüğünden emin olunmalı, mümkünse sobanın yandığı odada uyunmamalıdır. Zehirlenme şüphesinde ortamdan uzaklaşılmalı, mümkünse havalandırılmalı ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Güvenli olmayan kapalı alanlara müdahale amacıyla girilmemelidir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri, alınacak basit tedbirlerle önlenebilir. Vatandaşlarımızdan ısıtma sistemlerinin bakımını ihmal etmemelerini, havalandırma menfezlerini açık tutarak kapalı alanlarda yeterli hava akışını sağlamalarını, bacalı cihazları kurallarına uygun kullanmalarını ve zehirlenme belirtilerini ciddiye alarak gerektiğinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını önemle rica ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı