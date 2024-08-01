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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Coşkun Esen atandı

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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bahameddin Karaköse'nin yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Uzmanı olan Coşkun Esen atandı. Coşkun Esen, Sinop'un Ayancık ilçesinde doğmuş olup, eğitim kariyerine 1995 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen olarak başlamıştır.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bahameddin Karaköse'nin yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Uzmanı olan Coşkun Esen atandı.

2023 yılında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Bahameddin Karaköse'nin yerine göreve Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Uzmanı olarak görev yapan Coşkun Esen atandı.

Coşkun Esen kimdir?

Sinop'un Ayancık ilçesinde doğan Coşkun Esen, ilk ve orta öğrenimini Sinop'ta tamamladıktan sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde aldı. Yüksek lisansını ise Dumlupınar Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamladı. Eğitim kariyerine 1995 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen olarak başlayan Esen, memleketi Sinop'a tayin olduktan sonra burada çeşitli öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003 - 2012 yılları arasında Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü yapan Esen, ardından Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Esen, burada yaklaşık 6 yıl görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim Uzmanı olarak atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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