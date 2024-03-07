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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, görevine başladı. Aydın, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı ve basın mensuplarıyla tanıştı. Makamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Turgut Aslan'ın fotoğrafı bulunuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde il emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri tarafından karşılanan Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra makama geçti. Burada da basın mensuplarıyla tanışan Atanur Aydın, bir süre sohbet etti.

Makamda Turgut Aslan detayı

Öte yandan, Atanur Aydın'ın makamında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın fotoğrafı yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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