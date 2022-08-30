Kayseri haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı Develi'de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Develi Cumhuriyet meydanında gerçekleşen çelenk sunma ile başladı.

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Osman Avcı, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin Atatürk Heykeline sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile program devam etti. Günün anlam ve önemine anlatan şiirin okunmasının ardından konuşmasını yapan Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Katman; "Tam yüz yıl önce bizler için gözlerini kırpmadan, arkalarına bakmadan daha güzel bir Türkiye için daha iyi yarınlar için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. 30 Ağustos zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı Türk Milletinin topyekun haykırışı birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün durmayacağının ispatı özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç ve kararlığın göstergesi ve cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. 1922'de bir ulusun kaybolup yok olmasındansa bağımsızlık uğruna ölmeyi tercih edecek çiftçilerin, tüccarların, eli silah tutan gençlerin oluşturduğu bir orduyla zorluğa göğüs gerilecekti, bakış açısı buydu. Bağımsızlık vakti geldiğinde kazanılacak ve zulüm son bulacaktı. İşte bu yüzden 26 Ağustos'ta Kocatepe'de saat 05.30'da Türk ordusu topçu ateşleri ile başladı. İki gün içerisinde düşmanın Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 30 kilometrelik sağlamlaştırılmış cepheleri düşürüldü. Düşman ordusu 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yöresinde kuşatıldı, A kuvvetleri yok edildi ve esir alındı, tasarlanan kesin sonuç 5 gün içerisinde alınmış oldu. Her safhasıyla hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlanmış olan bu harekat; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir daha gösteren büyük bir eserdir" ifadelerini kullandı.

Program kaymakamlık binasında tebriklerin kabulü ve ilçe protokolünün ilçe merkezindeki şehit ve gazi ailelerine yapılan ziyaretler ile son buldu. - KAYSERİ