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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş'tan Filistin ve Gazze için çağrı

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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Filistin ve Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgeye yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, yaptığı açıklamasında, "Filistin ve Gazze için Ramazan'ın hürmetine ateşkes sağlanması beklentimizdir" dedi.

Filistin ve Gazze'de ateşkes sağlanarak bölgeye yardım ulaştırılması gerektiğini söyleyen Ahmet Taş, "Ramazan ayının yaklaştığı Gazze ve Filistin de acımasız İsrail soykırımın devam ettiği, ülkemizde de yerel seçim hazırlıklarının devam ettiği bir ortamda sivil kurumlar olarak bazı konuları gündeme getirmeyi bir vazife biliyoruz. Şöyleki; 11 Mart 2024 günü ülkemizde ve tüm dünyada Müslümanlar için mübarek Ramazan ayı idrak edilmeye başlanacak. Bu münasebetle esnafımız, ticaret ve tedarik erbabımızdan beklentimiz temel gıda ve tüketim maddelerini asla zam yapmamalarını, aksine fiyatlarda indirime giderek fakir fukara ve dar gelirli, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımıza yardımcı olmalarıdır. 7 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze'de devam eden bugüne kadar 12 bini çocuk, 10 bini kadın, 10 bini diğer insanlar olmak üzere 31 bin Müslüman'ın saldırılarda, 10 bin insanında yıkıntılar altında hayatını kaybettiği, İsrail ve ABD soykırımının sona ermesi için Ramazan ayı hürmetine derhal ateşkes sağlanması, bölgeye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavi amacıyla Filistin dışına çıkarılması için her türlü siyasi ve insani diplomasinin ortaya konması acil beklentimizdir" dedi.

Taş, düğün, kongre ve özellikle siyasi toplantıların yapıldığı yerlerde İsrail ürünlerini boykot noktasında titizlik olması gerektiğini söyleyerek, "Gazze ve Filistin de katliama devam eden İsrail ticari mallarına karşı devam eden boykotun siyasilerin tanıtım toplantıları yaptıkları oteller, düğün ve kongre salonlarında da daha titizlikle uygulanabilmesi için, kongre ve düğün sahipleri ile siyasi partilerimizi titiz takipçi ve samimiyetle boykota destek vermelerini bekliyoruz. Son yıllarda ve aylarda bazı televizyon kanallarında, Aile ve toplum yapımızı ifsad edici, Ahlaki, Dini ve Milli değerlerimizi ortadan kaldırmaya, onlara hakarette yol açan, sapık ilişkileri özendiren, dizi ve programların yayını hız kazanmış bulunuyor. Bu konuda RTÜK ve Aile Bakanlığını caydırıcı tedbirleri almaya davet ediyoruz. Ramazan ayı boyunca fakir fukara ve gariban vatandaşlara yardım edecek kurum, şahıs ve şirketlerimizi yardımlarını ciddiyet için de, suiistimal ve mükerrerliğe meydan vermeden hak eden yerlere ulaştırma gayreti içinde olmalarını bekliyoruz. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu hususları idarecilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize ve insanlığa barış kardeşlik ve huzur gelmesine vesile olmasını diler, İslam aleminin Ramazan'ı tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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