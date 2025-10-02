Kayseri'deki Trafik Kazaları İçin Önlem Talebi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Gaffar Okkan Bulvarı'nda sık sık meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların engellenmesi için mahalle sakinleri tarafından önlem alınması talep edilirken, Tavlusun Mahalle Muhtarı İbrahim Bayram da "Ben de 2013 yılında bu yolda 9 yaşındaki yeğenimi kaybettim" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kayseri-Malatya yolu üzerinde bulunan Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların ardından mahalle sakinleri ve muhtarları yetkililerden önlem alınması talebinde bulundu.

Tavlusun Mahalle Muhtarı İbrahim Bayram, bölgedeki mahalle muhtarları olarak yetkili mercilere dilekçe verdiklerini söyleyerek, yol üzerine hız tüneli yapılmasını istediklerini belirtti. Bayram ayrıca kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının da bir kazanın ardından yıkıldığını ve geri yapılmadığını, kameraların da geri takılmasını istediklerini söyledi.

Yol üzerinde çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen Bayram, "Mahallemiz Kayseri-Malatya yolunun sağ tarafında kalıyor. Doğu bölgesinin mahallelerinden biriyiz. Burada otoban bir yolumuz var. Bu yolda da araçların çok hızlı gelmesinden dolayı çok fazla ölümlü ve yaralamalı kaza oluyor. Bunun için önlem alınmasını talep ettik. Doğu bölgesi muhtarları olarak siyasi partilere de valimize de bütün kurum ve kuruluşlarımıza da bilgilerimizi verdik. Bu konu hakkında her tarafta dilekçelerimiz var. Hız tünelinin yapılmasını talep ettik ve kara yollarına ait olduğu için inşallah en yakın zamanda geleceğinin müjdesini verdiler. Biz de bu sırada mevcuttaki üst geçitlerimiz için de asansör istedik. Bunun da yapılacağını söylediler bize. İnşallah olur. Bu kazaların bir daha yaşanmaması için ya vatandaşlarımızın yavaş olmasını ya da EDS koyulmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda bizim burada kavşağımızda bulunan KGYS kameramız kaza nedeniyle kırıldı ve sonrasında takılmadı. Bunu da duyurmak istiyoruz ve geri takılmasını istiyoruz" dedi.

"Yeğenim bu yolda hayatını kaybetti"

Bayram, yeğenini aynı yolda trafik kazasında kaybettiğini söyleyerek, "Benim de 2013 yılında yeğenim burada Malatya yolunda vefat etti. O zaman 9 yaşındaydı. O zamanlar uğraşlarımızla biz buraya üst geçit yaptırdık. Hatta üst geçidimizin ismi de Yunus Emre Taşçı üst geçidi. Burada da büyük bir sıkıntı var. Gökkent Mahallesi ile Tavlusun Mahallesi arasındaki üst geçidin aralığı 2 kilometre. Buradaki vatandaşlar ve karşı okullardan gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler o tarafa nasıl geçecek güvenli şekilde? Çünkü üst geçitlerin arasında çok boşluk var. Buna da bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Biz muhtarlar olarak çaba gösteriyoruz ve inşallah hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

3 Ağustos 2025 tarihinde edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil de şahsın üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yine 4 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen kazada ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun sağından ilerleyen Y.K. yönetimindeki 38 FN 332 plakalı traktöre, H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Y. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından H.Y.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Son olarak ise 29 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen kazada da Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye (81) M.K. idaresindeki 38 RY 843 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam ağır yararlanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ