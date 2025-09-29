Kayseri'deki İlkokul Öğrencileri Kendi Meyve Bahçelerinde Üretim Yapıyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ilköğretim okulu öğrenciler; okul bahçesinde kurulan meyve bahçelerinde, meyve üretiyor. 40 adet meyve ağacı bulunan okulda öğrenciler; elma, armut, vişne ve dut yetiştiriyor.

Sarıoğlan Merkez Fatih İlkokulu'nda kurulan meyve bahçelerinde ilkokul öğrencileri meyve üretiyor. Yaklaşık 4 yıldır uygulanan projede öğrenciler hem ekiyor hem de üretiyor. 40 adet meyve ağacında üretim yapan öğrenciler; bu yıl altın çilek ile tanıştı. Okulda öğrencilerin mutlu olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Çoker; "6 yıldır bu okulda müdürlük yapmaktayım. Öğrencilerimizle birlikte bu bahçe uygulamasını 3-4 yıldır yürütüyoruz. Meyve bahçemiz, Türkiye Yüzyılı modeli kapsamında farklı bir anlam kazanmış olup, öğrencilerimizle okul bahçemizde kendi yiyecekleri sebze ve meyveyi üretebiliyorlar. Öğrencilerimiz yeni bir meyve olan altın çileği tanıdılar. Domates, biber ve ahududu gibi ürünleri okulumuzda yetiştiriyoruz. Mayıs ayında başlayan süreç, eylül ayında hasatla tamamlanıyor. Öğrencilerimiz birebir toprakla haşır neşir oluyor. Kendileri ekiyorlar, sulaması ve çapasıyla doğrudan kendileri ilgileniyorlar. Bu nedenle süreç hem daha kalıcı hem de daha anlamlı oluyor. Bu etkinliği bazen ödül mahiyetinde kullanıyoruz. Burada etkinlik yapmaları, ekip biçmeleri çocukları da mutlu ediyor. Etkinlik konusunda ailelerden çok güzel geri dönüşler aldık. Ne mutlu bizlere, öğrencilerimize, çevremize bu şekilde dokunabiliyorsak, üretime küçük de olsa katkı sağlayabiliyorsak, öğrencilerimiz kendi ürettikleri ürünleri yiyebiliyorsa, ne mutlu bizlere. Okulumuzun bazı bölgelerinde 40 adet meyve ağacı bulunuyor. Elma, armut, vişne ve dut gibi meyve ağaçlarını öğrencilerin yardımı ve velilerin destekleriyle diktik. Bu ağaçlardan meyveleri bizler de yedik. Ağaçların sulanması, budanması gibi işlemler tamamen öğrencilerimizin katkıları ve velilerimizin desteğiyle yapılıyor. Öğrencilerimiz mutlu. Kendi yaşlarına uygun ağaçlar yetiştirmeleri, bu meyveleri yemeleri, onlara dokunmaları ve sahiplenmeleri bizler için çok önemli. Üretim anlamında memnunuz. Bölge şartlarına uyum sağlayıp bölgeye uygun eğitim yaptığımız için ayrıca mutluyuz. Bu yıl, 50 metrekarelik bir ekim alanı kullanarak domates, biber ve altın çilek yetiştirdik. Özellikle altın çilek çok dikkat çekti. Bölgede çok yaygın olmayan bir ürün. Bölgeye katkı sağlayabilecek, öğrencilerimizin ufkunu açabilecek ve daha önce görmedikleri, tatmadıkları ürünleri önümüzdeki yıl da burada yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Yusuf Doğa Ergün de "Buradaki domatesleri yemek bizi çok mutlu ediyor. Burada teneffüslerde müdür yardımcımız ve öğrencilerimizle beraber burada çalışıyoruz, emek veriyoruz. Buradaki sebzeleri yemek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Bir diğer öğrenci Gültanem Taşkın da "Burada altın çileğimiz var. Her okulda yetişmiyor ama bizim okulumuzda yetişiyor" diye konuştu.