Kayseri'de Sarıoğlan ve Yahyalı ilçelerinde 3 farklı deprem meydana geldi
Kayseri'nin Sarıoğlan ve Yahyalı ilçelerinde 3 ayrı deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, Sarıoğlan'da 2.6 ve 2.1 şiddetinde depremler kaydedilirken, Yahyalı'da ise 1.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kayseri'de Sarıoğlan ve Yahyalı ilçelerinde 3 farklı deprem meydana geldi.
Afad'dan alınan bilgiye göre; Sarıoğlan ilçesinde saat 17: 23'te 2.6, 19: 32'de 2.1 şiddetinde deprem meydana gelirken, Yahyalı ilçesinde ise 17: 25'te yerin 7 kilometre altında 1.4 şiddetinde deprem meydana geldi. - KAYSERİ