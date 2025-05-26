Kayseri'de Kocasinan İlçesine Yeni Okul İhalesi Açıldı

Kayseri'de Kocasinan İlçesine Yeni Okul İhalesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan ilçesinde yapılacak 24 sınıflı Cumhuriyet İlkokulu için ihale açıldığını duyurdu. İhaleye tekliflerin elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı belirtildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilan ile Kocasinan ilçesine yaptırılacak okulun ihalesinin yapılacağı duyuruldu.

Verilen ilanda, "Kayseri ili Kocasinan ilçesi 24 sınıflı Cumhuriyet İlkokulu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi.

Ayrıca ilanda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve teslim tarihinin de yer tesliminden itibaren de 400 takvim günü olduğu belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.