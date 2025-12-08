Haberler

İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki kamu hizmetleri, projelerin durumu ve güvenlik konuları ele alındı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, il genelindeki çalışmaların ele alındığı Genel Değerlendirme Toplantısı, 16 ilçe kaymakamının katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda; kamu hizmetlerinin etkinliği, yürütülen projelerin durumu, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, güvenlik ve asayiş konuları ile ilçelerde devam eden yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kaymakamlar; kendi ilçelerindeki faaliyetler, ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konular hakkında Vali Çiçek'e bilgi verdi. Vali Gökmen Çiçek toplantıda yaptığı değerlendirmede; kamu hizmetlerinin il genelinde koordinasyon içinde yürütülmesinin önemini vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı istişare ve gelecek dönem planlamalarının yapılmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title