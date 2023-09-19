Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunumuyla başladı. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet meydanındaki tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı'nın konuşması ve şiir okunması ile sona erdi. Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte, Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Kartal Asker Şehitliğini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua etti ve şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Burada konuşan Vali Çiçek, "Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ile gazilerimiz ve aileleri bizim başımızın tacıdır. Her zaman onların yanındayız. Tüm şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize ve ailelerine de sağlıklı huzurlu günler diliyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte, Kartal Asker Şehitliği'ni ziyaretlerinin ardından, Polis Şehitliği'ne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret edilerek, karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretlerinin ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi'nde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Dernek binasında gaziler ve aileleri ile sohbet eden Çiçek, "Bizler devlet olarak sadece bugün değil, her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Sizleri bizim gururumuzsunuz" dedi. - KAYSERİ