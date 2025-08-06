Kayseri'de Bağımlılıkla Mücadele İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi Arasında Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Çifci, Kayseri Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumunda kalan çocuk hükümlü ve tutukluların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalıkların artırılması, sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi amaçlı iş birliği protokolünü imzaladı. Söz konusu protokol ile, 12-18 yaş arası çocuk ve gençlerin, 12 ay süre ile eğitime alınması, uzman eğitmenler tarafından kulüp liderlerinin eğitilmesi ve liderlerin sonraki grupları eğitmesi, aylık temalar etrafında bilgi paylaşımı, atölye çalışmaları, düzenli sosyal etkinlikler yapılması planlanmış olup, giderlerin ise Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanması, proje sonunda gençlerin bağımlılık konusunda bilinç düzeylerinin artırılması, sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre, onların yeniden hayata kazandırılması adına bir fırsattır. Yeşilay ile yaptığımız bu iş birliği, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına büyük katkı sunacaktır" dedi.

Protokol kapsamındaki proje ile yılda 4 dönem halinde toplam 60 gencin kapsamlı eğitim programına dahil edilmesi, eğitim alanların kendini tanıma, bağımlılık bilgisi, duygu yönetimi ve iletişim konularında becerilerinin geliştirilmesi, ceza İnfaz kurumundaki çocuk ve gençlerin en az yüzde 60'ına ulaşılması, Yeşilay Kulüp Odası yapılması ile Kulüp odasında ayda en az 4 etkinlik gerçekleştirilmesi, bağımlılık konusunda bilgi düzeyinin yüzde 50 artırılması, proje sonunda ceza infaz kurumu personelinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık ve müdahale becerilerinin artırılması, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yeşilay Şubesi arasında imzalanan bu iş birliği

protokolüyle, çocukların cezaevi sürecini güçlenerek ve bilinçlenerek tamamlamaları, topluma uyumlu ve sağlıklı bireyler olarak yeniden hayatlarına yön vermeleri amaçlanıyor.

Protokol törenine cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Yeşilay Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Av. Murat Arda, ŞEKER ve Cezaevi Müdürü Görkem Tumba da katıldı. - KAYSERİ