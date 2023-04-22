Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesin de Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Osmaneli de Fatih Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Önce Bayram namazını kıldık güzel bir atmosfer içerisinde bayram namazında gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz ile hemşehrilerimizle hepsi bir arada bayramlaştık. Allah nice bayramlara barış ve huzur içerisinde ulaşırız diye temenni ediyorum. Ramazan Bayramının Osmaneli'mize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kaymakam Yüksel Ünal, "Bugün Osmanelili hemşerilerimizle ve kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ile birlikte vatandaşlarımız ile bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk, onun için mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan Bayramı'nın ilçemize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra, Kaymakamlık Makamında kurum müdürleri ve muhtarlar ile Bayramlaştıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını ve şehit ailesini evlerinde ziyaret ettiler. - BİLECİK