Kaymakam Tosun: "Gazilerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanının verilişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören Atatürk anıtına Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çelenk konulmasıyla başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut yaptı.

Törende yaptığı konuşmada, gazilerin bu unvanı alırken, süngünün ucunda, merminin vızıltısında, bomba dehşetinin içinde bulunduklarını söyleyen terör gazisi Sedat Kurum," Sıkıntılı, korkulu günler geçirdiler. Zaman zaman korku sardı çevrelerini. Sonra vatan geldi akıllarına. Korkularını sildiler, acı çektiler, ama ulus için acılarını yüreklerine gömdüler. Kolları arasında şehit olan arkadaşlarına, astlarını, komutanlarını kucakladılar. Zaman geldi şehitlerin açıkgözlerini elleriyle kapattılar. Kefen oldular. "Niye ben de yanına gitmedim" diye gözyaşı döktüler. Hiç pişmanlık duymadılar ve uğrunda savaştıkları devlet, gazileri unvanların en asil ve en şereflisi ile onurlandırdı." Siz artık ulusal değersiniz, siz gazisiniz" dediler. Türk Milleti tarih boyunca gazisine ve şehidine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir" diye konuştu.

Tören sonrasında gazileri makamında kabul eden Kaymakam İsmail Tosun yaptığı konuşmada," Gazilerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Senede bir defa değil, her gün aklımızdasınız, kalbimizdesiniz. Bunu da her zaman hissettirmeye çalışıyoruz. Senede bir gün de böyle bir programla bunun tecelli etmesi düşünülmüş ve "19 Eylül Gaziler Günü" olarak her sene anma programları yapılıyor. Bizde bugün programımızı yaptık. Allah sizlerden razı olsun. Bu vatana yapmış olduğunuz hizmetin, ödediğiniz bedelin karşılığı paha biçilemez. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. - KÜTAHYA