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Kaymakam Topaca’dan köylerde anlamlı ziyaretler

Kaymakam Topaca’dan köylerde anlamlı ziyaretler
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, ilçe merkezine bağlı köylerde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, ilçe merkezine bağlı köylerde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kaymakam Topaca, alan çalışmaları ve hane ziyaretleri çerçevesinde Özkan, Bademli ve Adayazı köylerini ziyaret etti. İlk olarak Özkan Köyü'nde ikamet eden Arife Yürük'ün evine konuk olan Kaymakam Topaca, yaşlı vatandaşın durumunu sorarak hayır duasını aldı.

Ziyaret programına Bademli Köyü ile devam eden Topaca, şehit Veli Altın'ın emaneti olan ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Topaca, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ardından Adayazı Köyü'ne geçen Kaymakam Topaca, Kıbrıs Gazisi Münir Akın ve ailesine misafir olarak gazinin taleplerini dinledi.

Gittiği her köyde vatandaşlarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Topaca, iletilen talep ve ihtiyaçları tek tek not aldırdı. Vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunan Topaca, hane ziyaretlerinin ve vatandaş buluşmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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