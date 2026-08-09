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Kaymakam Sözen'den Bozdoğan'da Eğitim Ziyaretleri

Kaymakam Sözen'den Bozdoğan'da Eğitim Ziyaretleri
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli ile birlikte yaz Kur'an kurslarını ve Adnan Menderes Üniversitesi Rasim Menteşe Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Kurslarda ve okulda eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Sözen, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, ilçede faaliyet gösteren yaz Kur'an kursları ile Adnan Menderes Üniversitesi Rasim Menteşe Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli ile birlikte Çarşı Camii ve Dere Camii'nde faaliyet gösteren yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek gerçekleştirilen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurslarda eğitim gören öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Sözen, yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi edindi. Kaymakam Sözen, ziyaretlerinin devamında Adnan Menderes Üniversitesi Rasim Menteşe Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan tarafından karşılanan Sözen, okulun faaliyetleri ve yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ilçedeki eğitim faaliyetleri ve kurumların çalışmaları değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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