Kaymakam Sakarya, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Manisa'nın Gördes ilçesinde Kaymakam Sercan Sakarya, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Gördes KYK Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

Gördes Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftar programına Kaymakam Sercan Sakarya'nın yanı sıra ilçe protokolü, kamu kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program, yurt yemekhanesinde hazırlanan iftar sofrasında gerçekleştirildi.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet eden Kaymakam Sakarya, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı.

Programda konuşan Kaymakam Sakarya, şehit aileleri ve gazilerin millet için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Devlet olarak her daim şehit ve gazi yakınlarımızın yanındayız" dedi.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. Kaymakam Sakarya, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı