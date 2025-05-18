Kaymakam Kahraman, Sabah Namazı Buluşmaları ile Köyde Gönüllere Dokundu

Kaymakam Kahraman, Sabah Namazı Buluşmaları ile Köyde Gönüllere Dokundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, sabah namazı sonrası Küçükelmalı köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve devletin vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, sabahın bereketiyle birlikte gönüllere dokunmaya devam ediyor.

"Sabah Namazı Buluşmaları" kapsamında bu kez Küçükelmalı köyünü ziyaret eden Kaymakam Kahraman, köy camisinde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu buluşmaya İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik de eşlik etti. Namaz sonrası cemaatle sohbet eden Kaymakam Kahraman, köy halkının talep ve önerilerini dinleyerek devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı.

İlçe Müftüsü Gedik'in yaptığı kısa sohbetin ardından yapılan dualarla program sona erdi. Küçükelmalı sakinleri, samimi atmosferde gerçekleşen bu anlamlı buluşma için Kaymakam Kahraman'a teşekkür etti.

Kaymakamlığın sosyal projeleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen bu buluşmalar, vatandaş-devlet ilişkilerini pekiştirmeye devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor

Kiracısı çıkmayınca bakın nereye yerleşmek zorunda kaldı
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak

Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı

Deniz kabuklarıyla yazılan kod ABD Gizli Servisi'ni harekete geçirdi
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.