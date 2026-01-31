Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Akyaka Kaymakam İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçeye bağlı köyleri Karahan köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köylerin genel durumu, altyapı, yol, içme suyu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere vatandaşların talep ve ihtiyaçları yerinde dinledi.

Köy muhtarı Selahattin Kaçan'dan bilgi alan Demirtaş, devletin imkanları doğrultusunda sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Demirtaş, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında cami ve taziye evlerini de inceleyen Kaymakam Demirtaş, ayrıca Sarıgül Kaçan nineyi de ziyaret ederek hayır duasını aldı. Köy sakinleri ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam Demirtaş'a teşekkür etti. Kaymakam İsmail Demirtaş'ın, daha sonra Karahan köyünden ayrıldı. - KARS