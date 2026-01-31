Haberler

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Karahan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, altyapı ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, köy sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyerek sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Akyaka Kaymakam İsmail Demirtaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçeye bağlı köyleri Karahan köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köylerin genel durumu, altyapı, yol, içme suyu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere vatandaşların talep ve ihtiyaçları yerinde dinledi.

Köy muhtarı Selahattin Kaçan'dan bilgi alan Demirtaş, devletin imkanları doğrultusunda sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Demirtaş, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında cami ve taziye evlerini de inceleyen Kaymakam Demirtaş, ayrıca Sarıgül Kaçan nineyi de ziyaret ederek hayır duasını aldı. Köy sakinleri ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam Demirtaş'a teşekkür etti. Kaymakam İsmail Demirtaş'ın, daha sonra Karahan köyünden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir