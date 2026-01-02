Çermik Kaymakamı Karataş, kan bağışında bulundu

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kaymakam Karataş, Kızılay'ın Çermik'te düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi. İlçede bulunan gezici kan toplama aracını ziyaret eden Karataş, kan bağışında bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Adem Karataş, "Bugün ilçemizde devam eden kan bağışı kampanyasına katılarak biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Özellikle kan stoklarının azalma eğilimi gösterdiği bu zorlu kış aylarında, kan bağışı hayati bir önem taşıyor. Çermik halkı, bu konuda her zaman olduğu gibi yine büyük bir alicenaplık gösteriyor. Günlük 50 ünitenin üzerindeki bağış sayımızla, Diyarbakır'ın diğer ilçeleri arasında örnek bir seviyedeyiz. Hemşehrilerimizin bu yüksek duyarlılığı, ilçemizdeki dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Şahsen ben de imkan buldukça düzenli olarak kan vermeye gayret ediyorum. Kan bağışını sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda vücudun kendini yenilediği, tazelediği doğal bir sağlık süreci olarak görüyorum. Bu yönüyle kan vermenin, bünyeyi ağır yüklerinden kurtaran doğal bir hacamat işlevi gördüğüne ve bağışıklığı güçlendirdiğine inanıyorum.

Tüm vatandaşlarımızı, kışın soğuk günlerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak bir umut olmaya ve kendi sağlıkları için bu 'tazelenme' hareketine destek vermeye davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR