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Kayıp Vatandaş Erzurum'da Bulundu

Kayıp Vatandaş Erzurum'da Bulundu
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Erzurum'un Hınıs İlçesi'nde kaybolan 22 yaşındaki Ö.Ç, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evinden 21 kilometre uzakta bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından aileye teslim edildi.

Kayıp vatandaş İl Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Erzurum'un Hınıs İlçesi Uluçayır Mahallesi'nde ikamet eden Ö.Ç (22) isimli vatandaşın ailesi 15.10.2024 günü saat 10.00 sıralarında Jandarma Karakol Komutanlığına Ö.Ç'nin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Alınan kayıp şahıs müracaatı üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Timi, İz Takip ve Arama Kurtarma Köpek Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Asayiş Timi, JASAT Unsuru ve Güvenlik Korucuları olmak üzere toplam 56 Jandarma personeli ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, evinden 21 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

Sağlık kontrollerinden geçirilmesini müteakip şahıs, ailesine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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