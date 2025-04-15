Kendisinden 2 gündür haber alınamayan şahsın uyuduğu ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan ve 2 gündür işe gitmeyen N.S.'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BALKONDAN EVE GİRİLDİ

İhbar üzerine N.S.'nin adresine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polislerin olay yerine gelmesinin ardından balkondan eve girdi.

EVDE UYURKEN BULUNDU

Eve giren ekipler, N.S. isimli şahsın evde olduğunu ve uyuduğunu tespit etti. Bir anda karşısında ekipleri gören N.S. şaşkınlığını gizleyemezken, arkadaşları ise sağlığının yerinde olduğunu öğrenince derin nefes aldı.

"ÇOK ŞÜKÜR"

N.S.'yi ziyaret etmek için iş yerine gittiklerini ve 2 gündür işe gelmediğini öğrendiklerini ifade eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca evine geldiklerini söyledi. Kapıyı ve telefonları açan olmayınca hayatından şüphe ettikleri arkadaşları için ihbarda bulunduklarını belirten arkadaşları, "Yanına gelmiştik. Arkadaşıyız. İş yerine gittik. İki gündür işe gelmemiş. Telefonu da kapalıydı. Evine geldik ulaşamadık. Onun uyuduğu ortaya çıktı çok şükür" dedi.