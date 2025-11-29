Kavak Çocuk Cezaevi'nde 'Gelişim ve İletişim Söyleşisi'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilim İletişim Ofisi, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda barınan suça sürüklenen çocuklara yönelik "Gelişim ve İletişim Söyleşisi" adıyla "Bilim Kafe" etkinliğini gerçekleştirdi.

Ceza infaz kurumu personelinin de dahil edildiği söyleşi, çocukların iletişim becerilerini güçlendirmeyi, sağlıklı gelişim süreçlerini desteklemeyi ve kurum içi iyileştirme çalışmalarına katkı sunmayı amaçladı.

Etkinlik, OMÜ'nün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürüttüğü protokol çerçevesinde hayata geçirilen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlendi. Üniversite yetkilileri, ceza infaz kurumunda bu tür çalışmaların sürekliliğinin amaçlandığını ve daha önce de çeşitli iyileştirme etkinliklerinin uygulandığını belirtti.

Etkinliğe OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu, Uzm. Psk. Tülay Keskin Çalık, Dr. Feride Burcu Taflan, Dr. Melis Elif Şenel ve Dr. Çağıl Deniz Açıkgöz katıldı. Uzmanlar; iletişim, duygusal düzenleme, davranış kalıpları ve sağlıklı gelişim konularında etkileşimli bilgi verdi.

Kurum Müdiresi Selma Tekin, ziyaret kapsamında OMÜ ekibine; 12-18 yaş grubu tutuklu çocukların yaşam alanları, spor alanları, dijital oyun salonları, iş atölyeleri; (resim atölyeleri, terzi atölyesi, el işi atölyeleri), tiyatro sahnesi, Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi ve OMÜ Resim-İş öğrencileriyle tutuklu çocukların ortak çalışması olan Kültür Sokağı cezaevi personeli eşliğinde tanıttı.

Ergen psikolojisini anlamak, güveni yeniden inşa etmek

Konferans salonunda gerçekleştirilen sunumda cezaevinde beklediğinden çok daha olumlu bir ortamla karşılaştığını belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Karabekiroğlu, kurumda emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu cezaevi personeline ergen psikolojisi, davranış tutarlılığı, güven ilişkisi, duygu ve düşünceyi ortaya çıkaran iletişim teknikleri ve iyileştirme yaklaşımları üzerine bilgiler verdi. Çocukların aileleriyle güçlü bağlar kurulmasının önemine dikkat çeken Karabekiroğlu, suça karışan çocukların genellikle kötüyü görmeye meyilli olduğuna dikkat çekerek, "Davranışlarda tutarlılık güveni de beraberinde getirir. Bu çocuklar en küçük tutarsızlığı bile unutmaz. Çocuklara nasihat etmek yerine, duygu ve düşünceyi ortaya çıkaracak, pozitif duyguların farkına varmasını ve farkındalık geliştirmesini sağlayacak yansıtıcı veya keşfedici sorular çok daha önemlidir. Örneğin; 'bu seni nasıl hissettirdi?' veya 'bunu düşündüğünde aklına ne geliyor?' gibi sorular kullanılmalı" tavsiyelerinde bulundu.

Etkinliğe OMÜ Bilim İletişimi Ofisi adına Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Bilim İletişimi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan ve Öğr. Gör. Dr. Elif Şevik İnal katıldı. Üniversite yetkilileri, ceza infaz kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmaların çocukların topluma yeniden uyum süreçleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ziyaret sonunda Kurum Müdiresi Selma Tekin, Prof. Dr. Karabekiroğlu ve Prof. Dr. Şendurur'a çocukların ürettiği ürünlerden hazırlanan özel bir hediye takdim etti. OMÜ ekibi ise kurum personeline sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

OMÜ ile Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında yürütülen protokol kapsamında daha önce de çeşitli sanat ve eğitim projeleri hayata geçirildi.

"İç Mekan Renkli Rölyef Uygulamaları ve Tasarımı" Projesi kapsamında OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından kurumun iç mekanları için sanat eserleri üretildi ve proje Haziran 2025'te açıldı.

Geçen yıl Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisinde "Kültür Sokağı" açıldı. Projede, OMÜ Eğitim Fakültesi'nden Görsel Sanatlar Topluluğu öğrencileri ile tutuklu çocuklar birlikte çalışarak cezaevi koridorlarını atölye ve sanat alanlarına dönüştürdü.

Bu çalışmalar, çocukların sanatla iyileşmesi, duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve sosyal uyum becerilerinin güçlendirilmesini hedefliyor. - SAMSUN