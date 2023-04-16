KATSO Başkanı Alibeyoğlu'ndan Sağdıç'a ziyaret

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ı makamında ziyaret etti.

Kars Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonlara imza attığını dile getiren Başkan Alibeyoğlu, "Kars ili özelinde, İl Emniyet Müdürümüzün koordinesinde güzel bir çalışma ortamı olduğunu söylemek isterim. Özellikle başta asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile olan mücadelede çok önemli başarı elde edilmiştir. Bu vesileyle kıymetli müdürümüze, teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Alibeyoğlu, "Onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Çünkü meslek hayatımın üçte biri terörle mücadelede geçti. Güvenlik güçlerimizle birlikte el ele, omuz omuza bu ülkenin güvenliği için mücadele ettik. Polis teşkilatımız sadece asayişle uğraşmıyor. Özellikle Özel Harekat Birimlerimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında operasyonlara katılıyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli bir operasyon ortağı olarak bulunuyor" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

178. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Teşkilatımız devletinden ve milletinden aldığı güçle bugünlere kadar geldi. Bu çok da kolay olmadı. Aziz Milletimizin asayişini, güvenliğini sağlamak için her zaman görevimizin başındayız. Bu görevi daha ileriye ve yukarıya taşımaya gayret edeceğiz. Kars halkının güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlarımız sahada. Halkımızın desteğiyle görevimizi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KARS