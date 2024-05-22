Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu Güven Tazeledi

Kastamonu Muhtarlar Derneği'nin genel kurulunda mevcut başkan Muammer Yapıcıoğlu, güven tazeledi.

Kastamonu Muhtarlar Derneği 3'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Şerife Bacı Öğretmenevi Salonu'nda yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu tekrar seçilerek güven tazeledi. Divan Başkanlığını Ahmet Şirin, Katip Üyeliklerini de Engin Kethüdaoğlu ve Sezgin Durmuş'un yaptığı genel kurula, Vali Meftun Dallı, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Akif Güzel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Kastamonu Muhtarlar Derneği Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Genel kurulda Sevil Ortaoruç tarafından okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kastamonu Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yapıcıoğlu'nun Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine, Hüseyin Karabacakoğlu, Nadir Bağçacıoğlu, Şükrü Maden, Seyfettin Türkmenoğlu, Muzaffer Kabul, Seda Böcüoğlu, Hasan Kalenderoğlu, Mehmet Uzunoğlu, Atilla Yamakoğlu, İsmail Kedioğlu, Muhittin Reçberoğlu, Ahmet Yiyit, Nihat Akmanoğlu ve Mustafa Tüfekcioğlu seçildi. Denetim Kurulu Asil Üyeliğine, Halil İbrahim Arıcı, Muhsin Yaşar, Yaşar Bayraktaoğlu ve Üst Kurul Delegeliğine de, Muammer Yapıcıoğlu, Hüseyin Karabacakoğlu, Nadir Bağçacıoğlu, Şükrü maden ve Seyfettin Türkmenoğlu seçildi.

Genel Kurulda konuşan Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, "2015 yılında kurulan Kastamonu Muhtarlar Derneği kemikleşerek, güçlenerek bugünlere geldi. Sizlerin desteğiyle geldi. Özgür iradenizle çalışmayı takdir etmeniz doğrultusunda bu noktalara geldi. Bizler de sizlere mahcup olmama adına 7-24 emrinizde olduğumuzu siyasetimizle devletimizle bir bütün olarak yanınızda olacağımızın bilinmesini arz ediyor. Bu süreçlerde güzel günler yaşadık, üzüntülü günler yaşadık. Ben de bir acı yaşadım. Benim muhtarlarım beni yalnız bırakmadı. Yaptığımız işler kutsal. Kastamonu, kadim bir şehir, muhtarlık tarihinde de ilklerin şehri ve muhtarlığın 199. yılındayız Osmanlı döneminden bu tarafa. Bundan dolayı Kastamonu'da muhtar olarak görev yapmak. Bu şerefe layık olmak Herkese de nasip olmuyor. Bundan dolayı ben sizleri canı gönülden kutluyorum" dedi.

Vali Meftun Dallı ise, "Bugün Muhtarlar Derneklerimizden birinin genel kurulunu yapıyoruz. Bugün gelen kurula katıldık, sizleri görmenin mutluluğunu hep birlikte burada yaşayalım istedik. Öncelikle genel kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Yeniden seçilen bütün muhtarlarımıza, bir kere daha seçilen bütün muhtarlarımıza tebriklerimi buradan arz ediyorum. Hepsine, ailelerine, köylerine, mahallelerine hayırlı uğurlu olsun bu seçim. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bu dönemde de sevgili hemşerilerimizle devlet arasında, devletle sevgili hemşerilerimiz arasında çok güzel köprü vazifesi görmeye devam edecekler. Onda hiç kuşku yok. Ben hep söylüyorum, İl Genel Meclisi Üyelerime de geçen söyledim. Şimdi muhtar olmadan önce normal vatandaşken masanın bir tarafındasınız. Hep oradan bakıyorsunuz böyle. İşte tabi orası isteme yeri. İhtiyacınız varsa en başta muhtardan başlayarak sonra Doğan Bey'e doğru işi evrilterek bize ilgili herkeslere gidip ne yapıyorsunuz? Bizim şu ihtiyacımız var diyorsunuz, haklısınız. Yani göreviniz o zaten. Ama şimdi seçildiniz. Muhtar oldunuz artık. Devletimizin elbette vatandaşımıza hizmet sunmak için ayırdığı bütçeleri, verdiği imkanları, araçları, gereçleri en optimum meşhur tırnak içerisinde o kelimeyi biliyorsunuz. Yani en etkin, en yararlı, en kullanışlı şekilde onların hizmetine sunmak hepimizin görevi. Ama dediğim gibi bütün bu işler bir bütçe meselesidir. Dolayısıyla olmayan bir şeyi kimseye veremezsiniz. Yok, yoktur biliyorsunuz. O noktada da işin bu tarafına da hep birlikte bakarak eldeki imkanlarımızı önümüzdeki dönemde hep birlikte inşallah kıymetli hemşerilerimizin, değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın çabası, gayreti içerisinde olacağız. Bu noktada Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. İnşallah yüzümüzün akıyla bu dönemde hep beraber sizler bizler artık bizim ne kadar şeyimiz var onu Cenab-ı Hak bilir tabi ama kullanmaya devam ederek bu süreci güzel bir şekilde geçirmemizi temenni ediyorum. Tekrar o noktada Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah çıkacak sonuçlar. Derneğinize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KASTAMONU