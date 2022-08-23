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Kastamonu haberi | Araç parkı 2 yeni araç ile güçlendirildi

Yerel Haberler

Kastamonu haberi | Araç parkı 2 yeni araç ile güçlendirildi

Kastamonu haber: Osmaneli Belediyesine İller Bankası yardım programı çerçevesinde 2 adet hafif ticari araç teslim edilirken, 2 adette çift kabin kamyonetlerirde teslim edileceği öğrenildi.

Osmaneli Belediyesine İller Bankası yardım programı çerçevesinde 2 adet hafif ticari araç teslim edilirken, 2 adette çift kabin kamyonetlerirde teslim edileceği öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un projelerine verdikleri destekler ile bir çok hizmeti halka sunduklarını belirtti. Şahin, "İller Bankası yardım programları çerçevesinde aldığımız 2 adet hafif ticari hizmet aracını bugün teslim aldık. İki adet çift kabin kamyonetlerin ise yakında belediyemize teslim edilecek. Osmaneli Belediyesi faaliyetlerini hedeflerine uygun olarak sürekli arttırıyor. Osmaneli halkına beklentilerinin üzerinde hizmeti sunma gayreti içinde olan belediyemiz, sahip olduğu iş makinelerini ve araç parkını arttırıyor. Her açıdan güçlü projeleri ile örnek alınan belediye olarak faaliyetlerini sürdüren belediyemiz ilçemizin değerini sürekli arttırıyor. İller Bankası destekleri ile DMO den temin ettiğimiz araçlar Osmaneli ilçemize hayırlı olsun. İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a ve Belediye Meclis üyelerimize araçlar ve tüm projelerimize verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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