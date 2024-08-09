Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Şehit Düşen Polis Memuru Ahmet Şahan İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da görevi sırasında cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı tarafından vurularak şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Kastamonu'da görevi sırasında cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olan şahıs tarafından vurularak şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahıs, kendisini yakalamak için gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'a ateş açmıştı. Kurşunların isabet ettiği polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralanmıştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Şahan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Annesi S.B.'yi (52) de rehin alan İsmail Bayam, polis ekiplerince öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Memleketi Nevşehir'de toprağa verilen şehit Polis Ahmet Şahan için Kastamonu'da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Kuzeykent Ulu Cami'de akşam namazını müteakiben düzenlenen programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Zafer Özden ile aynı saldırıda yaralanan polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ın meslektaşları ile STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ahmet Şahan için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Şahan kastamonu Yerel Haberler

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos günün maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor) LTU hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar LTU açılımı ne? Galatasaray yenildi mi, Hatayspor Galatasaray'ı yendi mi? Galatasaray 2-1 Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? SMR hangi ülke? SMR açılımı ne? Volkan Demirel hangi takımın teknik direktörü oldu? Volkan Demirel hangi takımda? Hatayspor Teknik Direktörü kim? Özhan Pulat kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen kanal ne zaman, saat kaçta çıkıyor? (TV100 Canlı izle) Erman Toroğlu yok mu, neden yok? Erman Toroğlu kanal mı değiştirdi, hangi kanala geçti? Erman Toroğlu hangi kanalda, hangi platformda 2024-25? Erman Toroğlu EKOL TV Canlı izleme linkivar mı? GEO hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GEO açılımı ne? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cuma Milli Piyango sorgulama Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü? Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title