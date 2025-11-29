Kastamonu'da Özel Bireyler ve Aileleri İçin Çalıştay Düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Çalıştayı"nda özel bireyler ve aileleri konuşuldu.

Karadeniz Otizm Federasyonu tarafından sunulan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yapacağı "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey" projesi kapsamında "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Çalıştayı" düzenlendi. Kastamonu Merkez Spor Salonu Mutlu Kafede gerçekleştirilen çalıştaya, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Derneği ve Karadeniz Otizm Federasyonu Başkanı Huriye Boyraz ile akademisyenler, öğrenciler, projede gönüllü olarak yer alan özel birey ve aileleri katıldı.

"Babaların duygularını ifade etmeleri için alan açtık"

Çalıştayda konuşan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Havva Kaçan, 20 baba ve 20 özel bireyle yürütülen 11 atölyenin büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, Aralık ayında gerçekleştirilecek müzik atölyesinin ardından projenin kapanışının yapılacağını kaydetti.

Çalışmanın temel hedefinin babaların duygusal farkındalık kazanması ve çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmesi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kaçan, "Babalar toplumda çoğu zaman güçlü olmak rolüyle hareket ediyor ve duygusal yüklerini bastırabiliyor. Psikiyatrist eşliğinde duyguların ifadesi, şefkatli yaklaşım ve rahatlama egzersizleri gibi çalışmalar yaptık. Ebru sanatı, doğa sporları ve ata binme gibi etkinliklerde baba-çocuk etkileşimini güçlendirdik. 20 babanın da 11 atölyeden geçmesi bizim için çok önemliydi" dedi.

Projenin Türkiye'de örnek bir çalışma olduğuna değinen Kaçan, "Bu projeler sadece bir etkinlik serisi değil, aile için yeni bir farkındalık kapısı. Türkiye'de örnek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle deneyimlerimizi rapor haline getirip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacağız. Hem babaların hem annelerin yaşadığı zorlukların görünür olması ve çözüm üreten politikalara dönüşmesi en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.

"İlimizde 3 bin 650 özel birey ve ailesine hizmet veriyoruz"

Kastamonu'da 3 bin 650 özel birey ve ailesine hizmet verdiklerini söyleyen Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ise, özel bireyler ve ailelerinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirtti. Geçen yıl annelere yönelik projeye de katıldığını hatırlatan Köksalan, bu yıl babalara yönelik gerçekleştirilen çalışmanın önemli olduğunu kaydederek, "Özel bireylerimizin ve ailelerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl destek olabiliriz, bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda ilimizde toplam 3 bin 650 özel birey ve ailesine hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Özel birey ve ailelerine yönelik verilen hizmetlerden de bahseden Köksalan, "Evde bakım yardımı, engelli kimlik kartı işlemleri, evde bakımı mümkün olmayan bireylere özel bakım merkezlerinde yatılı hizmet gibi hizmetlere bulunuyoruz. Kastamonu'nun en büyük ihtiyaçlarından biri olan resmi engelli bakım merkezi ve gündüzlü bakım merkezi konusunda önemli ilerleme kaydettik. Bakanlığımız tarafından 20 dönümlük arazi tahsis edildi. 2026 yılı yatırım programına alınmasını bekliyoruz. İnşallah bu yatırımın müjdesini hep birlikte alacağız" dedi. - KASTAMONU