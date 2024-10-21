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Kastamonu'da annesini öldüren kişi intihar etti

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kastamonu'nun İhsangazi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana gelen olayda Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi. İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu.

Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp intihar etti

ANNESİNİ VURDUKTAN SONRA AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan, Özkan Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da annesini öldüren kişi intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Yerel

İhsangazi Kastamonu Güvenlik Cinayet 3-sayfa Yerel Yaşam Suç

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Yorumlar (1)

Hasan Turk:

Son firavun devri bitmezse ulke biticek pensilvanyadaki firavun geberdi darisi burdakine ins.

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