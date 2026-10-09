Kastamonu’da Aksa Tufanı’nın yıl dönümünde İsrail protesto edildi

Kastamonu'da 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar İsrail'i sloganlarla protesto etti.

Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Cuma namazının ardından platform adına konuşan TÜGVA Kastamonu İl Temsilcisi Selim Önen, İsrail'e sürdürdüğü saldırılar için tepki gösterdi. "Kahrolsun İsrail" sloganları atan vatandaşlar da Gazze'de yaşananları anlatan fotoğraflar taşıdı.

Önen, basın açıklamasında, "İşgalci Siyonist rejim, çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin bütün Filistin halkını hedef alan devasa bir katliam ve soykırım harekatı başlattı. Son bir yılda Gazze hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, mülteci kamplarının ve sivil yerleşim yerlerinin acımasızca bombalandığı, insani yardımların engellendiği devasa bir açık hava hapishanesine ve mezarlığa dönüştürüldü" dedi.

Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Önen, "Gazze'de yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, sözde gelişmiş Batı medeniyetinin ve uluslararası hukuk sisteminin iflasıdır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar, işgalci rejimin barbarlığını durdurmakta yetersiz kalmış, egemen güçler ise bu soykırıma sessiz kalmış ve bu suça doğrudan ortak olmuştur. Türkiye ve necip milletimiz, tarihten gelen sorumluluğuyla her zaman olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının yanında durmaya, onların sesi olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli İrade Platformu adına tüm dünyaya çağrıda bulunan Önen, "Siyonist rejimin bu barbarlığı ve soykırımı asla cezasız kalmayacaktır. Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşuncaya, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizden, mazlumların hakkını haykırmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Gazze'de şehit düşen binlerce masum kardeşimizi rahmetle anıyor, direnişin kahraman evlatlarını saygıyla selamlıyoruz. Nehirden denize, özgür Filistin gerçekleşene kadar durmayacağız, susmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı